Barbón respalda a Ana González y advierte al PSOE gijonés: "El barullo pasa factura"

Sin ambages. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio ayer un espaldarazo público a la alcaldesa de Gijón, Ana González, para que vuelva a encabezar la candidatura del PSOE a las próximas elecciones municipales tras la petición de seis militantes de convocar unas primarias para que se haga a un lado, tal y como quiere la dirección local del partido. González acompañó a Barbón en una visita institucional a la Feria de Muestras. Y en el recinto Luis Adaro escuchó decir al secretario general de la Federación Socialista Asturiana: "Quiero dejar una cosa clara, porque ese es el posicionamiento de la FSA. Lo resumí en estabilidad, experiencia y esperanza. Y quiero dejarlo claro: el alcalde o alcaldesa que quiera repetir, tendrá el apoyo expreso de la Federación Socialista Asturiana. Queda claro. Pero todos. Lo que no quita, evidentemente, para que se tengan que cumplir los estatutos".

Barbón recalcó que "la FSA, y nuestra comisión ejecutiva autonómica, como no puede ser de otra manera, cuando un alcalde o alcaldesa decida repetir, siempre lo va a apoyar, porque es nuestro deber si queremos garantizar esa estabilidad, esa experiencia y esa esperanza". La ejecutiva local del PSOE gijonés había aludido a una frase anterior de Barbón en la que pedía reflexionar a los regidores sobre su candidatura, pero omitiendo la segunda parte de aquel mensaje que el líder regional lanzó tras una ejecutiva, en la que ya anunció su respaldo a los mandatarios locales que se postularan para repetir.

En cuanto al cumplimiento de los estatutos, los mismos establecen que la Alcaldesa será candidata sin necesidad de primarias salvo que más de la mitad de los afiliados gijoneses al corriente de pago de sus cuotas firmen para pedirlas. La ejecutiva local socialista decidió hace dos días atender la petición de los seis veteranos militantes de la agrupación para la recogida de firmas para intentar relevar a la Alcaldesa, facilitándoles espacio en la Casa del Pueblo para esa labor. Barbón evitó ayer reconocer expresamente la fractura que se ha producido en el seno de la principal agrupación socialista asturiana, pero advirtió de que el "el barullo siempre pasa factura (en las elecciones), es algo que sabemos los partidos". "Los partidos que muestran una debilidad desde el punto de vista de la división y la hacen extensible o visible, siempre pasa factura", indicó. Barbón también dijo que "los ciudadanos de Asturias no perdonarían jamás que haya personas dentro de nuestro partido que estén hablando de asuntos internos hacia afuera", en vez de "los problemas de la ciudadanía".

También recordó que "en Gijón, en el año 2019 recuperamos la Alcaldía". "Las elecciones de 2015 las habíamos perdido el Partido Socialista porque nos habíamos desconectado de la ciudadanía gijonesa", subrayó. Y atribuyó la reconexión a Ana González: "No lo creo yo, lo creen los resultados de 2019, ¿quién ganó las elecciones de 2019 en Gijón? La candidatura de Ana González. Es un hecho objetivo. Teníamos 7 concejales en 2015 y subimos a 11 con una candidata que se llama Ana González".

Dicho eso, Barbón también se mostró "muy respetuoso con el papel de la militancia" e indicó que "no me toca opinar sobre el cumplimiento de los estatutos, me toca garantizar que se cumplan". También lanzó una puya al recordar que quienes ahora apelan a los estatutos de 2017 para intentar remover a la Alcaldesa, entonces votaron en contra de los mismos. Barbón eludió opinar sobre si cree que fortalece o debilita al partido intentar promover primarias en Gijón cuando ya hay una alcaldesa socialista en el cargo: "no me corresponde a mí opinar sobre esas cuestiones", dijo.

La Alcaldesa habló ayer por primera vez de la crisis interna en su formación. Respecto a cómo repercutirá en el gobierno local, González señaló: "Entiendo que todo el equipo de gobierno seguimos comprometidos con lo que prometimos en nuestra toma de posesión, así lo siento todos los días, somos el equipo de gobierno de Gijón y seguimos gobernando, todos y cada uno de los concejales y concejalas que conformamos el equipo de gobierno, no podría ser de otra manera".

La mandataria insistió en que está centrada en su labor como Regidora, indicando que "el equipo de gobierno y yo misma llevamos tres años trabajando y cumpliremos con el trabajo como estamos haciendo". "Lo importante es trabajar, en su caso (Barbón) por Asturias, y en el mío y el equipo de gobierno de Gijón, por Gijón, y en eso estamos. Y todo lo demás sobra y, sinceramente, al equipo de gobierno no le interesa mucho a la hora de hacer su trabajo. Los gijoneses no quieren distracciones de ningún tipo", remató.