Bateao prende la mecha con música y parrillada

Con muchas ganas de fiesta arrancaron ayer las fiestas de Santa Juliana de Bateao (Cenero) tras dos veranos de ausencia por la pandemia. Música y parrillada prendieron la mecha de unas celebraciones que se prolongarán durante todo el fin de semana con una amplia oferta de actividades para pequeños y mayores. "Después del parón tenemos mucha esperanza en estas fiestas", reconoció Ana Rubiera, secretaria de la sociedad de fiestas de Santa Juliana de Bateao, poco antes de que diesen comienzo las actividades de la jornada inaugural.

Durante la velada, además de los juegos autóctonos, tuvo lugar la gran parrillada, para la cual muchos de los vecinos reservaron mesa para no quedarse sin su primera cena de la romería. Los juegos autóctonos corrieron a cargo del "Grupo Monteareo". A partir de las once de la noche comenzó la animada y esperada verbena, amenizada con temas de actualidad y muy bailables que estuvieron interpretados por el "Dúo Impacto". Como no podía faltar, entrando ya a la madrugada, comenzó el famoso concurso de tiru cuerda, donde los invitados pudieron disfrutar al máximo. "La fiesta la explota la sociedad y la gente del pueblo, son los que las organizan y montan", explicó Rubiera, sobre la gran importancia y el gran trabajo que dedicaron los vecinos para poder sacar adelante las fiestas que llevaban tiempo sin celebrarse.

Anoche la agenda estuvo apretada, pero hoy sábado y mañana se llevarán a cabo muchas más actividades. A la una de la tarde comenzará la misa por los difuntos del pueblo, y a partir de las 14.00 horas será el momento de la sesión vermú y una gran corderada. Para los pequeños, hoy está previsto el concurso de disfraces, y seguido la gran chocolatada. La noche será amenizada a partir de las once por el "Grupo Madastur" y cerrará con el famoso lanzamiento de fardu.

Mañana domingo es el "día grande" que todos los vecinos esperan, donde cada hora tiene una actividad diferente y cada cual más divertida. Primero será el desfile del ramu, al mediodía, y luego la misa solemne cantada por el "Grupo Coral de Porceyo" y una bonita procesión. El "Grupo folclórico El Turruxón" amenizará la sesión vermú y la subasta del gran ramo y la comida de las fiestas. Pero la fiesta sigue por la tarde. A partir de las seis comienzan las actividades favoritas de los más pequeños: juegos infantiles, pintacaras y chocolatada.

Para ir cerrando la noche, tendrá también lugar la sardinada y la verbena amenizada por el "Grupo Costa Norte", seguido de la esperada sesión de fuegos artificiales. La noche del domingo se clausurará con el concurso de baile de escoba infantil y luego el de los mayores. "Estas son unas fiestas familiares y de la familia de alrededores, y esperamos que venga más gente de fuera del barrio", dijo Rubiera ilusionada con el inicio de las fiestas, las cuales llevaban mucho tiempo sin realizarse. "Una vez que paras te cuesta arrancar", explicó, pero las ganas de fiestas e ilusión no permitieron a los vecinos de Bateao quedarse sin su esperada romería.