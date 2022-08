Desafíos para jóvenes "en clave de humor"

"Salimos a la calle para dar visibilidad de manera positiva al Día de la Juventud y para recordar a la gente que seguimos activas". Estos son los objetivos que la Asociación de ocio juvenil Abierto hasta el Amanecer ha querido transmitir por buena parte de la ciudad a través de la organización de un concurso de preguntas y retos variados. Una actividad que tuvo lugar ayer a media tarde y que animó a muchos de los gijoneses y turistas que disfrutaban de un caluroso día de verano a participar, llevándose además un pequeño detalle: un tote bag conmemorativa del 25º. aniversario de la entidad.

"El concurso va en clave de humor y consiste en hacer preguntas a las distintas generaciones, tanto a los Millennials como a la generación Z, con el objetivo de interrelacionarlos", explicaba Sofía Moreno, presidenta de la Asociación Abierto hasta el Amanecer. "Teniendo en cuenta que estamos en la Semana Grande y el tiempo favorece, creemos que la gente se va a animar", esperaba. Y no se equivocaba. Muchos gijoneses decidieron volcarse en el concurso, mientras que otros curiosos observaban a su alrededor las diferentes actividades.

Clara Miguélez, secretaria de Abierto hasta el Amanecer, fue la que se encargó de presentar el concurso, que comenzó en la Escalerona y fue moviéndose por distintas partes de Gijón, como Cimadevilla o la Ruta de los Vinos. Las primeras en animarse fueron un grupo de chicas, entre ellas Mara Rodríguez y Amanda Corujo. "Estas iniciativas son algo distinto, y parece que ya no se ven estos juegos. Está bien que haya gente joven que organice estos eventos", compartían. Ambas se llevaron un merecido premio tras superar con creces la prueba, que consistió en 3 juegos: en primer lugar, ubicar México en un mapa; después, "nombrar a un presentador de Operación Triunfo"; y, finalmente, superar la fase final de verdad o atrevimiento, escogiendo entre varias opciones la mejor definición para la palabra "ocio". Un grupo de chicas que demostraron estar en el bando "Millennial", y que coincidieron haber disfrutado mucho de la prueba.

Muchos gijoneses observaban intrigados el concurso, y algunos se animaron a participar. Fue el caso de Fernanda Rosales, una mujer que destacó que "estas actividades animan a la gente y dan vida a la ciudad". A pesar de que no estuvo acertada en algunas de las respuestas, finalmente consiguió ganar el premio gracias a las pistas que las coordinadoras tenían preparadas. "Me prestó mucho jugar y que los jóvenes hagan este tipo de actividades, no hacen daño a nadie. La juventud no está tan corrompida como la gente se cree", afirmaba.

Otro de los participantes, Jorge Iglesias, que contaba que en varias ocasiones había coincidido con la asociación gijonesa y que "las actividades que realizan funcionan siempre, porque "hay una interacción positiva con la ciudad y a la gente le gusta". Además, señalaba que, "siempre que los veo tienen mucha facilidad para captar a los jóvenes. Tienen gente muy buena al mando de las actividades".

Una actividad enmarcada en el Día de la Juventud, que ha animado a los gijoneses y ha contribuido a dar visibilidad a las diferentes realidades que atraviesa la población juvenil.