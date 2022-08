Moriyón deja la puerta abierta a volver a optar a la Alcaldía de Gijón

La presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón entre 2011 y 2019, Carmen Moriyón, dejó hoy la puerta abierta a volver a postularse como candidata a la Alcaldía, durante la visita institucional que su partido hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA.

Ante la pregunta de si descartaba volver a presentarse como candidata a Alcaldesa, Moriyón respondió: «yo tengo una trayectoria corta en política, fueron ocho años, desde 2011 que me afilié a Foro, y nunca descarté nada, pero no porque descarte en política, si no en la vida. En la vida las cosas me vinieron dadas con poco tiempo, incluido cosas malas, y entonces yo no me planteo lo que voy a hacer».

La exmandataria municipal matizó a continuación que sí se plantea lo que va a hacer «mañana y lo que vamos a hacer el 1 de octubre, que es el congreso que nos va a reposicionar otra vez, después de la refundación, creo que vamos a hacer un congreso muy bueno en Oviedo, de donde saldrá un grupo de 30 personas, muchas de las cuales hoy están aquí, que van a ser las que diseñen la estrategia para la primavera que viene. La estrategia regional y la local».

Moriyón eludió pronunciarse si sobre su parecer respecto a las posibles coaliciones electorales para elecciones municipales y también prefirió no valorar si el momento es ahora más propicio para su posible candidatura a la Alcaldía, ante la lucha fratricida en el PSOE de Gijón: «siempre lo digo, lo que les pasa a los otros partidos, yo miro para otro lado. Yo no deseo mal a nadie y deseo que se arregle todo, por el bien de que las cosas funcionen es lo mejor. Cuando nosotros pasamos lo nuestro, pedí que se nos respetara todo el proceso tan doloroso y tan complicado que pasamos, y yo ahora hago lo mismo: respeto. Cada partido está en su momento y tiene que resolver lo suyo. Nosotros a lo nuestro», señalo.

Moriyón está acompañada en el recorrido por está haciendo en estos momentos por el recinto ferial por los alcaldes de Foro Asturias en Salas, Peñamellera Alta y Amieva, así como por los representantes del partido en todos los concejos de Asturias, entre ellos los ediles gijoneses.

La presidenta forista puso de manifiesto al iniciar la visita a la FIDMA que «Foro Asturias es el único partido que defiende los intereses de Asturias, como demuestra que la Unión Europea (UE) nos da la razón en nuestra defensa del ancho europeo para la llegada del AVE a Asturias, frente al sucursalismo del PSOE y del PP». Moriyón recordó que «desde Foro Asturias llevamos mucho tiempo reclamando que los asturianos no queremos ser diferentes del resto de los españoles que tienen ancho europeo en el AVE, en beneficio de los empresarios y de los intereses generales de Asturias. Llevamos años alertando a los Gobiernos de Asturias y de España de las pésimas consecuencias que para el Principado tiene seguir anclados en el ancho ibérico y seguiremos exigiendo a Adrián Barbón y a Pedro Sánchez que cumplan con la recomendación de Europa».

Carmen Moriyón manifestó también que «en esta nueva edición de la FIDMA, importantísimo motor económico de Asturias, volvemos a reivindicar que hace falta un Gobierno del Principado que no convierta Asturias en un infierno fiscal, que facilite la iniciativa empresarial y que acabe con la burocracia agilizando los trámites administrativos». Tras emplazar al Gobierno de Adrián Barbón a modernizar la Administración Autonómica «cuanto antes», la presidenta de FORO Asturias quiso trasladar «nuestro apoyo al certamen y a todos los expositores que cada año se esfuerzan en traer aquí sus productos. Ellos y sus productos representan lo mejor de Asturias».

Moriyón defendió que «para quienes estamos trabajando para ofrecer a la sociedad asturiana un proyecto de futuro, es una satisfacción poder volverá a la Feria y encontrarnos con tantas empresas que son el motor de generación de riqueza y del empleo que el Principado necesita para dejar de estar a la cola de todos los indicadores productivos de España». Según la presidenta forista, «hace falta un cambio de rumbo en las políticas de empleo del Principado» y, en este contexto, exigió al Presidente Adrián Barbón que «se dedique a hacer menos campaña y más apoyo a las empresas por el bien de Asturias y de los asturianos y asturianas». Así, reclamó al Gobierno asturiano que «escuche y apoye a todos los sectores representados en la FIDMA».

Carmen Moriyón se refirió a la FIDMA como «el lugar idóneo para aprovechar las sinergias y los intercambios que aquí se generan» y volvió a subrayar que «la prioridad de cualquier Administración pública ahora mismo debe ser reparar cuanto antes el daño que la inflación y la crisis energética está causando a empresas y familias para que ningún asturiano ni asturiana se quede atrás».