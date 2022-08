La oposición, sobre el conflicto en el PSOE: "Puede ser pésimo para los gijoneses si daña al Ayuntamiento"

. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed elit nisl, volutpat eget elementum quis, fringilla sit amet magna. In ac arcu velit, eget consectetur tellus. Sed arcu nisl, bibendum vel semper eu, tincidunt iaculis lectus. Maecenas faucibus, nibh ut molestie accumsan, libero augue eros congue Cras diam libero, posuere condimentum accumsan eget, laoreet vitae metus. Curabitur leo quam, mollis fringilla fringilla ac, fermentum in sapien. Vivamus quis nulla malesuada odio bibendum ornare quis ac augue.

La tormenta socialista no es ajena para el resto de partidos de la ciudad. Todos están atentos a lo que ocurre, pero con cierta prudencia por tratarse de un proceso interno de un partido –y porque los tiempos de ríos revueltos no les son ajenos a ninguno–. Eso sí, todos los grupos del Ayuntamiento en la oposición han exigido que las cuitas internas del PSOE no afecten al funcionamiento del Ayuntamiento ni que perjudique a los gijoneses. Otros, como Foro, no entienden "el debate de nombres" cuando la nueva ejecutiva socialista "respaldó todas las acciones del gobierno nada más llegar". El PP tiende su mano, y el socio de gobierno de los socialistas en la Casa Consistorial, Izquierda Unida, no se esconde tampoco para valorar la profunda fractura en el partido más votado en la ciudad. "Desde IU no hacemos valoraciones de procesos internos de otros partidos. Nosotros formamos parte del gobierno que preside Ana González, y en él vamos a seguir trabajando como hasta ahora", señaló ayer Ana Castaño, coordinadora de IU en la ciudad.

La oposición municipal, por su parte, coincide en el fondo de la cuestión pero no en la estructura del mensaje. Así, desde Ciudadanos, que dejan al margen la batalla interna en la Casa del Pueblo, sí muestran su preocupación "porque si a la nefasta gestión realizada por este gobierno local del PSOE, liderado por Ana González, le añadimos esta inestabilidad, las consecuencias para los gijoneses pueden ser pésimas". "Y para agravar aún más la situación de desgobierno que podemos tener, se suma la crisis económica derivada del incremento del IPC, de la energía, de los carburantes... lo que parece augurar un otoño e invierno complicados. Otro nuevo conflicto a añadir al mal gobierno de Ana González y el PSOE", reflexionó José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de la formación naranja.

Desde Foro Asturias reconocieron ayer que les llama la atención que el PSOE esté ante "un debate sobre caras y nombres y no sobre proyectos ni políticas". "La nueva ejecutiva socialista respaldó nada más ganar todas las acciones del gobierno local, y ahí está incluido el Muro, la ruptura del convenio del plan de vías, la ordenanza de Movilidad...", enumeró el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador. "¿Qué cambia que se presente Ana González u otro candidato o candidata? Son los mismos con la misma forma de gobernar y con el mismo proyecto", añadió Martínez Salvador.

Con total prudencia se mostraron desde el grupo municipal de Podemos-Equo, el otro partido de la izquierda. "Como grupo municipal nos toca defender los intereses de Xixón y velar por que las políticas que llevan a cabo quienes estén en el gobierno vayan encaminadas hacia un modelo de ciudad inclusivo, participativo y socialmente más justo", aportó Laura Tuero, portavoz de la formación morada. Y añadió: "Dicho esto, los procesos de otros partidos son cuestiones internas que han de gestionar ellos en cada caso".

"Por el bien de todos"

En las filas populares reclaman, por su parte, "y por el bien de todos, las familias, las empresas y la ciudad", "un gobierno local centrado en solucionar los problemas de los gijoneses, centrado en tomar medidas contundentes para salir de la crisis, cualquier distracción será una pérdida de tiempo y oportunidades". "Respeto las dinámicas internas de su partido pero deseo que las dejen atrás cuanto primero. El Partido Popular se pone a disposición de todos los partidos para aprobar soluciones, fuera de trincheras ideológicas o electorales", compartió Pablo González, presidente de los populares gijoneses.

Esa misma responsabilidad se reclama también desde el grupo municipal de Vox, prudentes también a cuestiones internas de otras organizaciones políticas. "Estamos centrados en nuestro trabajo y no entramos en las decisiones internas de otros partidos. Únicamente confiamos en que siendo el PSOE el partido que gobierna nuestra ciudad no se vea alterado el normal funcionamiento del Ayuntamiento", pronunció Eladio de la Concha, portavoz de Vox.