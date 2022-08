Carmen Moriyón abre la puerta a volver a optar a la Alcaldía: "Nunca descarté nada"

La presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón entre 2011 y 2019, Carmen Moriyón, dejó ayer la puerta abierta a volver a postularse como candidata a la Alcaldía gijonesa en mayo del próximo año, durante la visita institucional que su partido hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). "Yo tengo una trayectoria corta en política, fueron ocho años, desde 2011 que me afilié a Foro, y nunca descarté nada, pero no porque descarte en política, sino en la vida. En la vida las cosas me vinieron dadas con poco tiempo, incluido cosas malas, y entonces yo no me planteo lo que voy a hacer", respondió la presidenta de Foro ante la pregunta de si descartaba volver a presentarse como candidata a Alcaldesa.

La exmandataria municipal matizó a continuación que sí se plantea lo que va a hacer "mañana y el 1 de octubre, que es el congreso que nos va a reposicionar otra vez, después de la refundación, creo que vamos a hacer un congreso muy bueno, de donde saldrá un grupo de 30 personas, muchas de las cuales hoy están aquí, que van a ser las que diseñen la estrategia para la primavera que viene. La estrategia regional y la local". En el congreso de octubre Moriyón se presentará como candidata a presidenta del partido y Adrián Pumares como candidato a secretario general. El actual portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, optará a liderar la directiva local de Gijón. Será previsiblemente Pumares quien en mayo de 2023 encabece la candidatura de Foro a la presidencia del Principado, en lugar de Moriyón, como ocurrió hace tres años. "Mi apuesta personal a nivel autonómico y a todos los niveles es Adrián Pumares; le veo una proyección y unas capacidades impresionantes", señaló Moriyón. Moriyón eludió pronunciarse sobre su parecer respecto a las posibles coaliciones electorales para elecciones municipales y también prefirió no valorar si ahora el momento es más propicio para su posible candidatura a la Alcaldía, ante la lucha fratricida en el PSOE de Gijón. "Yo no soy técnica en eso y lo único que digo es que desde Foro, después de todos nuestros problemas, que resolvimos afortunadamente de una manera ordenada, llevamos un año trabajando muy duro, muy bien asesorados", apuntó Moriyón. Y añadió que su partido maneja sus propias encuestas "en las que Foro se consolida y Foro va a crecer y vamos poco a poco, con humildad". "Llegamos a lo más alto, caímos a lo más bajo, nos reorganizamos y ahora, con mucha humildad, escuchando a las personas en la calle, que fue siempre lo que se nos dio bien y supinos hacer", señaló. Sobre las encuestas que ha realizado el partido, también apunta que son para ellos "una buena base" para conocer cuáles son las cuestiones que ahora más preocupan a los asturianos. En cuanto a la batalla interna en el PSOE de Gijón, se limitó a señalar que "lo que les pasa a los otros partidos, yo miro para otro lado". "Yo no deseo mal a nadie y deseo que se arregle todo, por el bien de que las cosas funcionen es lo mejor. Cuando nosotros pasamos lo nuestro, pedí que se nos respetara todo el proceso tan doloroso y tan complicado que pasamos, y yo ahora hago lo mismo: respeto. Cada partido está en su momento y tiene que resolver lo suyo. Nosotros a lo nuestro", señalo la exalcaldesa. Tampoco quiso aclarar si esperan captar votos de Ciudadanos. Conflicto con Cascos En cuanto a los conflictos jurídicos con el expresidente del partido, Francisco Álvarez-Cascos y con sus afines, Moriyón señaló que "no temo nada, porque tenemos un camino muy recto y hay que hacer las cosas como las tenemos que hacer y las estamos haciendo. Y eso está en el sitio en el que tiene que estar y ahora depende de la Justicia y eso va por su camino y nosotros no tenemos ya que hacer ni que decir. No es que eso sea pasada la página, sino que es pasadas ya muchas páginas". La presidenta forista apuntó también que "Foro es el único partido que defiende los intereses de Asturias, como demuestra que la UE nos da la razón en nuestra defensa del ancho europeo para la llegada del AVE a Asturias, frente al sucursalismo del PSOE y del PP" respecto a Madrid.