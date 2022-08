Los Fuegos vuelven a Gijón con 1.700 kilos de pólvora para "un espectáculo a medida"

La Noche de los Fuegos regresará esta noche a Gijón por todo lo alto. La pirotécnica valenciana Ricardo Caballer S.A. (Ricasa) está ultimando los preparativos en el entorno del cerro de Santa Catalina para un espectáculo diseñado "a medida para la ocasión" y en el que se detonarán hasta 1.700 kilos de pólvora para elevar 7.000 elementos pirotécnicos. El Ayuntamiento de Gijón ha incrementado su presupuesto para la cita, pasando de los 60.000 euros que costó en 2019 (la última edición) hasta los 80.000 euros que desembolsarán este año. De esta forma, la ciudad vivirá la principal velada de la Semana Grande con un espectáculo de 25 minutos (la traca final durará tres minutos y 28 segundos) en los que cientos de miles de personas centrarán toda su atención en el cielo gijonés, que se iluminará con una amplia gama de colores y formas, algunas de ellas con guiño local.

El director comercial para España de Ricasa, Juan Manuel Humanes, aseguró ayer sobre la noche de los fuegos que "será un espectáculo único y hecho a medida para la ocasión". En la misma línea se expresaron ayer el concejal de Cultura, Manuel Ángel Vallina; y la gerente de Divertia, Lara Martínez. "La empresa conoce los gustos de la ciudad y el espacio de lanzamiento, por lo que han dado forma a un proyecto muy especial", destacó Vallina. Por su parte, Martínez celebró que "el incremento del presupuesto nos permite ser más ambiciosos en el espectáculo y ofrecer a Gijón una Noche de los Fuegos como la que se merece".

Durante los 25 minutos de espectáculo lumínico se podrán ver hasta veinte efectos pirotécnicos diferentes. Irá siempre "de menos a más", en palabras de Juan Manuel Humanes, y contará con nueve posiciones de disparo, ya instaladas a lo largo de 158 metros dentro del cerro de Santa Catalina. El sistema de disparo, llamado "pyrodigital", está informatizado y se trata de "uno de los más seguros del mundo". En cuanto a la previsión climatológica, Humanes explicó que, si bien la lluvia "es indiferente", lo "ideal" será un poco de viento y que no esté nublado: "Tenemos cuatro alturas de fuegos definidas para no amontonar el humo en una sola línea. Así el espectáculo será más lucido y ocupará mayor espacio escénico en el cielo".

No obstante, la fiesta comenzará una hora antes, a partir de las once de la noche en la playa de Poniente. La orquesta "Assia" actuará hasta las 23.45 horas, con un segundo pase (después de los Fuegos) hasta las dos y media de la madrugada. Además, el paseo de Begoña contará con la actuación de la orquesta "Pasito Show", la plaza de la República la de "The Soulders" y la plaza del Tres de Abril el concierto de "Eleven", desde las 00.30 horas. Además, tras la gran Noche de los Fuegos, queda para el día de Begoña la danza prima en la playa de San Lorenzo y el Restallón, también a cargo de Ricasa. Comenzará a las 14.00 horas y serán cinco minutos de espectáculo sonoro en el que se lanzarán 1.200 elementos pirotécnicos.

Dispositivo de Bomberos

El operativo para esta noche estará formado por siete efectivos de Bomberos y tres vehículos: autoescalera, nodriza y autobomba urbana. A las 20.00 horas se revisará la sequedad de los matorrales del Cerro para evitar incendios, a las 23.00 horas se desplegarán los vehículos, a las 01.00 horas se comprobará que no quedaran restos de carcasas de pólvora sin explosionar junto a responsables de Ricasa y a las 06.00 horas se hará una nueva revisión.