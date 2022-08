Gijón vive esta noche uno de los momentos más especiales de la Semana Grande: los fuegos artificiales. Este año, además, el espectáculo pirotécnico vuelve con más fuerza puesto que el Ayuntamiento ha incrementado la partida en pólvora (de 60.000 a 80.000 euros) y las figuras que se dibujarán en el cielo gijonés están hechas a medida para los asturianos.

¿Estará el cielo despejado para los Fuegos?

Para que el espectáculo vaya sobre ruedas no importa que llueva, pero lo "ideal" será un poco de viento y que no esté nublado. "Tenemos cuatro alturas de fuegos definidas para no amontonar el humo en una sola línea. Así el espectáculo será más lucido y ocupará mayor espacio escénico en el cielo", especifica Humanes. Todo apunta a que se darán las condiciones óptimas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En la medianoche del domingo habrá 19 grados y vientos flojos. Además, no se esperan nubes que dificulten la visión, ni tampoco lloverá.

¿Cómo será el espectáculo y desde dónde se puede ver?

Los Fuegos arrancan a las 00.00 horas y se detonarán hasta 1.700 kilos de pólvora para elevar 7.000 elementos pirotécnicos. Se esperan una gran variedad de colores y símbolos relacionados con Gijón y con Asturias en un espectáculo "hecho a medida". Los Fuegos se podrá tanto desde la playa de San Lorenzo como desde la zona de Poniente.

¿Cuánto duran?

Durante los 25 minutos (la traca final durará tres minutos y 28 segundos) de espectáculo lumínico se podrán ver hasta veinte efectos pirotécnicos diferentes. Irá siempre "de menos a más", en palabras de Juan Manuel Humanes, director comercial para España de Ricasa (la empresa que se encarga de los Fuegos) y contará con nueve posiciones de disparo, ya instaladas a lo largo de 158 metros dentro del cerro de Santa Catalina. El sistema de disparo, llamado "pyrodigital", está informatizado y se trata de "uno de los más seguros del mundo".

Y después de los Fuegos, ¿qué?

La fiesta comenzará una hora antes, a partir de las once de la noche en la playa de Poniente. La orquesta "Assia" actuará hasta las 23.45 horas, con un segundo pase (después de los Fuegos) hasta las dos y media de la madrugada. Además, el paseo de Begoña contará con la actuación de la orquesta "Pasito Show", la plaza de la República la de "The Soulders" y la plaza del Tres de Abril el concierto de "Eleven", desde las 00.30 horas. Además, tras la gran Noche de los Fuegos, queda para el día de Begoña la danza prima en la playa de San Lorenzo y el Restallón, también a cargo de Ricasa. Comenzará a las 14.00 horas y serán cinco minutos de espectáculo sonoro en el que se lanzarán 1.200 elementos pirotécnicos.