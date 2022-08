Gijón se sube con fuerza a la bici

La puesta en marcha de un servicio municipal de bicicletas, que ahora mismo impulsa el Ayuntamiento gracias a una aportación de fondos europeos, no es más que una de las seis medidas en las que se trabaja, y en las que se quiere seguir trabajando dentro de la estrategia que marca el Plan de Movilidad hasta 2030, para hacer de Gijón una ciudad ciclista. Hay algunos retos de futuro que tienen cifra asignada: 250 bicicletas eléctricas para el programa municipal accesibles en 47 estaciones, 32,6 nuevos kilómetros de vías ciclistas –24,8 de carril bici, 6,9 de ciclocarril y 0,9 de vía compartida– y 110 nuevos aparcabicis distribuidos por la ciudad. ¿El reto? Superar ese menguado 1 por ciento que se hace en bicicleta de todos los desplazamientos que se hacen en Gijón al cabo del día. Un porcentaje que se mantiene estable desde 2002.

Las últimas actuaciones.

Que haya mucho previsto de cara al futuro no significa que no se haya hecho nada en el pasado más reciente. Si se buscan actuaciones en el campo de las infraestructuras ciclistas hay que recordar los 29 ciclocarriles habilitados y la creación o reforma de algunos carriles bici. O tramos. Caso del ajuste en el itinerario del que pasa por Jardines de la Reina, el nuevo carril de la calle Mariano Pola que eliminó la ruta por el paseo de Poniente y tiene la posibilidad de continuar por la nueva conexión entre la avenida de José Manuel Palacio (antiguo Juan Carlos I) y la estación de tren de Sanz Crespo o el remate al carril del polígono de Roces. También se hizo un carril bici en la calle General Suárez Valdés, en El Coto, y la apuesta por la bicicleta no se salvó de la polémica del mandato sobre la movilidad en el Muro, donde se modificó el trazado del carril bici anterior antes de abrir más paso a las bicis en el "cascayu". Sobre otros carriles se hicieron mejoras, sobre todo para facilitar conexiones entre unos y otros.

Radiografía ciclista.

Los últimos datos estadísticos, recogidos en el diagnóstico del Plan de Movilidad calculan 33,7 kilómetros de carriles bici, lo que coloca a Gijón por debajo de muchas ciudades con un volumen de población similar. Vitoria, ejemplo en el que no para de mirarse Gijón en muchas acciones, tiene 145. Y en cuanto al servicio de bicicleta pública el formato actual puede tener la consideración de testimonial. No sólo porque se integra como un complemento dentro del contrato del mobiliario urbano sino porque la oferta se limita a 64 bicis en 8 estaciones. Son 24 bicicletas por cada 100.000 habitantes. El actual Gijón Bici arrancó en julio de 2004. El segundo servicio público de España de este tipo tras Córdoba.

Bicicletas, un servicio público más.

A lo que se va a ahora es a que exista un servicio público de alquiler de bicicletas de titularidad municipal aunque gestionado por una concesionaria. El proceso de selección de esa concesionaria terminará en unos días tras la valoración de las tres ofertas presentadas. Los mínimos exigidos son 250 bicicletas eléctricas en uso y 47 estaciones por toda la ciudad. Es un contrato de 3,8 millones de euros para una concesión de tres años, que podría elevarse a los 4,7 millones de hacerse efectivos las dos prórrogas. Y que se financia gracias a fondos europeos. Un dinero que permitió al gobierno ejecutar un plan B tras el fracaso de que fuera Emtusa quien además de autobuses gestionara bicicletas. La idea sumó al rechazo de la oposición municipal el de los sindicatos de la empresa municipal.

Una biciescuela municipal para pequeños y mayores.

Que hay un compromiso con la bicicleta como medio de transporte y que es un compromiso de presente y de futuro se deja ver en la trascendencia que a la formación se ha dado desde el Ayuntamiento con la creación de la biciescuela municipal. Pensada tanto para escolares como para adultos. Para los mayores hay cursos de formación vial ciclista de dos horas con tres niveles de dificultad: aprendizaje, habilidad y circulación. Y para los peques una programación que se gestiona a través de los centros educativos que quieran participar. Que los pequeños vayan al cole en bici es uno de los objetivos de este programa y de algunos otros como el diseño de entornos escolares seguros.

Gijón, directiva en la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Gijón es desde el 11 de diciembre de 2015 miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Ahora con un puesto en su junta directiva. Una de las iniciativas que se gestaron desde esa red fue la creación de un sistema nacional de registro de bicicletas, al que se sumó Gijón en marzo de 2016. Este servicio lo presta la Policía Local y, desde ese momento y hasta finales del año pasado, se habían registrado un total de 84 bicicletas en la ciudad.

Los primeros aparcabicis seguros cerca del tren.

Aumentar la dotación de aparcabicis es otro de los ejes estratégicos del Plan de Movilidad Sostenible para el impulso ciclista. El documento propone instalar 110 nuevos y, adicionalmente, instalar aparcabicis seguros, a ser posible en puntos intermodales de transporte. Por eso la previsión que hay sobre la mesa es que se puedan instalar los dos primeros antes de que acabe el año cerca de la estación de tren de Sanz Crespo y al lado del apeadero de La Calzada aprovechando la creación en ese espacio de un nodo multimodal. Con financiación europea, claro.

Cuatro millones de euros para nuevas infraestructuras.

Pero donde se gasta el dinero el Plan de Movilidad en su apartado ciclista es en mejorar y ampliar la red ciclista a partir de una dotación económica de 4,1 millones de euros. Se estipula la realización de 32,6 nuevos kilómetros de vías ciclistas: 24,8 de carriles bici, 6,9 de ciclo carril y 0,9 de vía compartida con el peatón ordenados en diecisiete actuaciones. La red básica se organiza a partir de tres rutas que coinciden en tener como una de sus cabeceras la Milla del Conocimiento. Una con salida de La Calzada y paso por el parque de Los Pericones y las otras dos con la otra cabecera en la futura estación intermodal de Moreda pero una atravesando la ciudad por el centro y la otra por el sur.

El primero llevaría en superficie un trazado similar al del metrotrén generando una intermodalidad bici-tren. Desde la intermodal seguiría por la calle Llanes, avenida de la Costa, Diecisiete de Agosto, Pablo Iglesias, Balmes, Cienfuegos, carretera de Villaviciosa y avenida del Jardín Botánico. El segundo eje por el sur tendría la traza por Carlos Marx, Juan Alvargonzález, Severo Ochoa, Eleuterio Quintanilla, Fuente del Real, Feijoo, Poeta Ángel González y Albert Einstein. Y el tercer trazado, el que va a La Calzada, necesitaría antes que Príncipe de Asturias se hubiera transformado en avenida urbana. Conseguido eso, lo que no es fácil sin que se haga antes el vial de Jove, se habilitaría un carril bici por Príncipe de Asturias que se conecte al ya existente en la avenida Gaspar García Laviana .

Ejes radiales.

Dentro de esa red básica también estarían cuatro ejes radiales: La Calzada-Centro, Nuevo Gijón-Polígono de Pumarín-Centro, Nuevo Roces-Montevil-El Llano-Centro y Ceares-Muro de San Lorenzo. Y en lo que el Plan denominada red complementaria periférica hay ocho actuaciones: Vía verde de La Camocha-La Calzada, interior del Polígono de Pumarín, Nuevo Roces-Contrueces, Zona Molinón-Piles, ampliación de la Milla del Conocimiento, Nuevo Cabueñes, los nuevos desarrollos zona oeste y Nuevo Roces-Senda fluvial del Piles. Y la ampliación de la red de completa con actuaciones en las aceras bicis de Fomento y Torcuato Fernández Miranda.