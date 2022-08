"En Semana Grande vendo mucha música, pero casi todo vinilos; los CD ya ni me los roban"

Son ya casi 43 años los que lleva Rosa Rodríguez (Gijón, 1958) al frente de su icónica Mundo Sonoro, la tienda de música más antigua de Gijón, en la plazuela San Miguel. Ahora que su marido, Nacho Morán, se ha jubilado, es ella la que está siendo testigo de una inesperada muerte lenta de los CD y el sorprendente resurgir de los vinilos, que, hasta hace no mucho, cogían polvo en una esquina del local. De orgulloso espíritu playu, no se pierde ninguna Semana Grande.

–¿Cómo funciona una tienda de música en Semana Grande?

–La mía, este año, muy bien. Hay muchísima gente, casi asusta.

–Se lleva mucho el vinilo.

–Quién me lo iba a decir... Hay días que se venden solo dos o tres CD. ¡Si es que ya ni me los roban! Y bajaron muchísimo de precio. Creo que tuvo que ver que ahora en los coches, como puedes enchufar un pincho de esos, pues ya no interesa el formato.

–¿Y las cintas?

–Mira, estoy vendiendo casetes que tenía en la tienda desde hace 30 años. Es un misterio.

–¿Cuál fue el primer disco de su vida?

–Recuerdo con mucho cariño a Kate Bush.

–Está sonando en todas partes ahora por "Stranger Things".

–Ya, eh. Pues yo la escuché con 19 años o así. Ese disco tardó bastante en llegar a España en su día.

–Tiene muy cerca la playa. ¿Es asidua al Muro?

–Antes de la pandemia, sí. Mi marido y yo cerrábamos la tienda, nos metíamos por Ruiz Gómez y nos íbamos a patear la playa. Desde la pandemia ya no tanto, y yo pasé el covid hace poco y de momento me fatigo mucho, así que aún no puedo.

–¿Le gustaba el "cascayu" o prefiere los coches?

–Prefería el "cascayu", totalmente. La ciudad tiene que ser de los peatones. Si es que mi marido y yo casi no usamos el coche para nada. Hasta para ir a Oviedo es mejor coger el Alsa, que luego llegas allí y no hay donde aparcar.

–¿Fue alguna vez a la feria taurina de Begoña?

–¿Yo? Soy muy antitaurina. Nunca en mi vida comí toro, y mira que soy hija de un carnicero, de Tino Bobes.

–¿Qué le parecen los conciertos de esta Semana Grande?

–Me gusta muchísimo Rodrigo Cuevas. Ese chaval tiene dos pares de narices y está defendiendo un proyecto muy suyo. Está llevando a Asturias por el mundo, defendiendo lo nuestro.

–¿Apoya la oficialidá?

–Los asturianos tenemos mucha manía de hablar, ¿qué palabras escogemos? Si hasta uno de Cimadevilla de toda la vida hablaba distinto a uno de El Bibio. No lo veo.

–¿Cuál fue su mejor concierto en Gijón?

–Uf, el de Tina Turner.

–¿Y desde dónde ve los Fuegos todos los años?

–Pues desde mi casa, fíjate.

–Qué suerte.

–Ya, eh. Vivo en la plaza de El Humedal y los vemos desde la terraza. Que a veces la torre del Bankunión nos corta la vista de los más bajos, pero en general se ven muy bien. Llevamos muchos años viéndolos así.

–¿Adopta la "Gijonomía"?

–Claro. ¡Salen mi hijo y mi nieta en un spot! Mi hijo Enzo, el pequeño, que es armador, y su hija, Elsa, que tiene 6 años. Tengo que ir a la Feria de Muestras para ver la proyección de ese vídeo. Tengo otro hijo, Olmo, que es el mayor.

–¿Por qué optó por llamar Olmo al mayor?

–Pues casi no nos dejan ponérselo. Nos había dicho el juez que si el niño salía pequeño se podían meter con él y llamarle Olmín o algo. Y Nacho fue y le dijo al juez: "Pues a mí su nombre me parece afeminado". Se llamaba Ludivino el hombre. Al final la directora del Doña Jimena nos ayudó y nos dijo que nos pusiésemos en contacto con Gloria Fuertes. Olmo se llama Olmo gracias a ella. Le mandó una carta al juez explicando que Olmo era el nombre de un árbol, y que su madre, yo, se llamaba Rosa, una flor, y que había nombres como Encina, Margarita, Azucena. No se nos ocurrió hacerle una copia a ese documento y entregamos el original, así que lo perdimos. Pero fue gracias a ella.

–¿Qué disco le pondría a esta Semana Grande? Uno que le haga feliz.

–Algo de "Los Secretos", a lo mejor. Casi cualquier canción me sirve, me gustan todas. De música actual, la verdad, escucho muy poco. Escucho mucha música clásica, en casa me pongo Radio Clásica y me pongo a cocinar y luego me llevo algunos discos de Bach o de Mozart y los pongo en la tienda. Estos últimos días también estuve escuchando a Eric Clapton, Isaac Turienzo y Miles Davis.