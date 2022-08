"Los bonos al consumo se adaptarán al contexto poscovid"

Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio local son las cuatro áreas de responsabilidad que incluye la concejalía de Santos Tejón. Como edil de Turismo, la Semana Grande es un momento importante del año y como edil socialista esta Semana Grande ha incorporado la tensión de un enfrentamiento interno en el PSOE sobre la idoneidad de que Ana González opte a la Alcaldía.

–La sensación es que Gijón ha estado lleno. ¿Es la realidad?

–Hubo muchos visitantes, sobre todo, extranjeros. Y es una percepción que coincide con los datos que tenemos a través del Gijón Data Lab, una herramienta que implementamos este año. Haremos evaluación al completar la Semana Grande.

–Se estimaba una ocupación hotelera del 92%...

–Estamos en esa línea y hay días en que se está superando.

–¿El turista de agosto gasta?

–No se puede generalizar sobre el turista que viene a Gijón, los hay de todos los segmentos, pero se suele dejar un gasto importante.

–¿Alguna cifra?

–El gasto por habitación es el principal dato con el que se trabaja y ese gasto se incrementa en esta época. Otra cosa son las percepciones, más subjetivas, que puedan tener, por ejemplo, los hosteleros. Pregunto en todos los sitios a los que voy y todos me dicen que está yendo bien.

–Parece fácil llenar Gijón en agosto. ¿Los otros once meses?

–La campaña "Gijonomía" responde a ese reto, a tener un turismo estable durante todo el año donde la parte valle sea algo mejor de lo que estaba siendo en años anteriores. Queremos que en lo que corresponde al sector servicios se genere un empleo estable y de calidad; ese es el principal objetivo. Para eso tenemos que generar contenidos para esos meses y el ATP de tenis viene a rellenar un hueco que teníamos en octubre que, junto a los congresos de noviembre, nos darán un respiro.

–La Federación calcula que la ATP tendrá un impacto de 9,2 millones. ¿Demasiado optimismo?

–Son sus números. Desde el equipo de Turismo dimos una cifra de cuatro millones que consideramos un planteamiento conservador. A partir de ahí se pueden generar unos beneficios de hasta esos nueve millones. En el tema del ATP no solo valoramos el impacto económico que deje en la ciudad sino la imagen que podemos dar la mundo. Son circunstancias que nos animaron a apostar por una oportunidad que no llega todos los años.

–¿Es el deporte una línea estratégica para generar turismo?

–Por supuesto. Y con el Patronato Deportivo estamos haciendo una muy buena labor de coordinación, trabajando en todos los sectores, también en el deporte amateur. Se busca que vengan competidores y que ellos traigan a sus familias.

–¿Congresos profesionales?

–Por eso estamos apostando todas las ciudades. No solo congresos, sino reuniones de empresas de todo tipo. El turismo de congresos es algo que se trabaja durante años. Ahora estaríamos trabajando en congresos que podrían venir en 2025.

–¿Será Gijón el gran referente turístico del norte algún día?

–Hay que seguir trabajando en la mejora de destino a todos los niveles y en mejorar la imagen de ciudad. No es cuestión de que de repente surja un genio que te cambie la imagen, sino de trabajar en todos los aspectos. Por ejemplo, mejorando la Universidad Laboral como destino para la captación de congresos. Pensando en Cimadevilla, en nuestros museos o en el Botánico como otros buenos reclamos. O en el puerto deportivo, porque pocas ciudades pueden presumir de tener un puerto deportivos justo al lado del centro. Hay que trabajar en eso.

–Y en la "Gijonomía".

–Con esa campaña queremos que la gente se dé cuenta de que los gijoneses son una parte muy importante de esa mejora de destino. Las encuestas nos decían que los turistas valoraban sobre todo la amabilidad y hospitalidad del gijonés y quisimos poner esto en consideración, que el propio gijonés sea uno de los motores de captación de los visitantes para que vuelvan o para que hablen de Gijón a sus amigos.

–Le interesará cuidar al sector servicios de cara a rebajar los niveles de paro.

–Hay sectores como la industria y la construcción que tenemos que cuidar y potenciar porque, sobre todo la industria, da un empleo estable y genera un impacto económico importante en la ciudad, pero es verdad que hay que incidir en la parte de servicios para lograr ese empleo estable y de calidad. Lo que debemos hacer como ciudad es tener una economía diversificada para no depender de un sector en concreto.

–¿La ampliación del Parque Tecnológico es fundamental?

–La intención es hacer los trabajos de urbanización de la primera fase lo antes posible. Notamos cierta demanda de suelo y no queremos que el nivel de crecimiento de las empresas del parque se pare por eso.

–¿Existe esa demanda de suelo para los polígonos tradicionales?

–Naves industriales siempre hay en el mercado. Para el crecimiento de la ciudad lo importante, y eso afecta a todas las administraciones involucradas no solo a Gijón, es la Zalia. Es ahí donde tenemos que trabajar porque es, junto al Parque Tecnológico y el Puerto de El Musel, por donde la ciudad puede crecer económicamente.

–Los datos del paro no son malos, no me diga que todo es mérito del Ayuntamiento.

–Hay que dejar claro que tenemos que trabajar por el pleno empleo en Gijón a medio o largo plazo. Ahora estamos en 17.465 desempleados que para una ciudad de 270.000 habitantes es un dato a tener en cuenta. Pero veníamos de 25.000 desempleados en febrero de 2021. Es una reducción de más de siete mil en poco tiempo cuando antes este tipo de bajadas eran en cinco años. La situación es muy fluctuante por circunstancias que llegan desde el exterior: la pandemia, el clima de guerra, la inflación... Hay que ver de que manera se puede estabilizar esto.

–Un plan de empleo municipal extraordinario de 37 plazas parece un gota en el desierto.

–Todos los ayuntamientos valoramos las políticas activas de empleo como una parte más. Tanto programas como el de primera experiencia profesional o los planes de empleo suponen dar una oportunidad laboral a una parte de la población. Seguimos trabajando en ello, igual que en la formación u otras acciones de ayuda a la cualificación.

–Da la sensación de que el "Gijón transforma" es menos activo que el "Gijón reinicia".

–"Gijón reinicia" se hizo en plena pandemia como una concertación de emergencia que elaborase medidas que paliasen los efectos del covid. Es cierto que hubo medidas que se tomaron deprisa y corriendo por la necesidad de dar respuestas. "Gijón transforma" busca incidir en lo que aprendimos con el anterior pacto y en trabajar en elementos clave como esa cualificación profesional o la mejoras administrativas.

–El comercio ya le pide los bonos al consumo.

–Tenemos que hablarlo con la concertación y el comercio está allí. El programa fue bueno, pero se hizo en base a las circunstancias especiales del covid. Hay que valorar si estamos dando un incentivo económico o una subvención. Debemos preparar un programa de bonos que emule lo que hicimos en 2021, pero con las condiciones administrativas de ahora. Se adaptarán al contexto de después del covid.

–¿Podría explicar a los gijoneses porque hay un enfrentamiento interno en el PSOE?

–Es difícil de explicar. Hay temas que siempre salen cuando se está en un periodo electoral, pero quiero transmitir que, como gobierno, estamos trabajando en pro de la ciudad y no me gustaría que los temas internos de partido afectaran al trabajo del día a día de este gobierno. Esa es una reflexión que tenemos que hacer como partido.

–¿Tan mal lo ha hecho la Alcaldesa para que una parte de los suyos no quiera que repita?

–En la dinámica de los partidos siempre hay gente que puede pensar que se hizo bien, mal o regular. Estamos abiertos a la crítica y a las sugerencias. Los estatutos dicen que la Alcaldesa no tendría que pasar por un proceso de primarias salvo que un grupo notable de militantes lo pida y si es así se tiene que aceptar. Sí pediría cierta estabilidad para que desde el gobierno podamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer: trabajar por Gijón. Y a nivel personal entre mis valores está la lealtad. Mi lealtad está con nuestra Alcaldesa, con nuestro equipo de gobierno y con el partido. Estoy para lo que consideren la Alcaldesa y el partido.