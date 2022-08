Colectivos vecinales y culturales piden al PSOE que su crisis "no afecte a Gijón"

Representantes de colectivos vecinales y culturales de Gijón piden que el enfrentamiento a tumba abierta en el PSOE de Gijón por la candidatura a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales no se traslade al gobierno local, del que el PSOE es el socio mayoritario, acompañado por IU. Siete de los diez concejales que acompañan a la alcaldesa, Ana González, en el grupo municipal socialista, son de la cuerda de esta última, mientras los otros tres son afines a sector que desde hace cuatro meses controla la ejecutiva socialista encabezada por Monchu García como secretario general.

La Alcaldesa ha manifestado su voluntad de volver a encabezar la candidatura socialista en Gijón en las elecciones de mayo de 2023. Lo hará automáticamente sin necesidad de primarias salvo que más de la mitad de los afiliados de la Agrupación Socialista de Gijón firmen para exigirlas. Un grupo de militantes, que a día de ayer ya rondaban el centenar, ha pedido información sobre el procedimiento para recoger esas firmas, mientras la dirección local del PSOE ha intentado convencer a la Alcaldesa para que diera un paso al lado y que la militancia elija otro candidato. Ella se mantiene firme y cuenta con el respaldo de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

La crisis en el principal partido del gobierno local y sus posibles consecuencias han levantado expectación. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), Manuel Cañete, pide "que busquen la solución que consideren más oportuna, pero que no afecte a la gobernabilidad". "Esperemos que esta crisis del PSOE no repercuta en el gobierno municipal. En el último mandato de Foro vivimos un deterioro parecido, en el que su conflicto interno llevó al desgobierno de la ciudad. Eso es lo que evitar que vuelva a pasar de todas, todas", indica. El representante de los vecinos del casco urbano gijonés añade que "no me quiero meter en cuestiones internas del PSOE, pero espero que se resuelvan satisfactoriamente sin que esos debates internos se trasladen a la institución afectando a la gobernabilidad".

Por su parte, Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural "Les Caseríes", también muestra respecto por un "tema interno" del PSOE, pero al mismo tiempo considera que "seguro que la crisis se puede trasladar al Ayuntamiento". El dirigente vecinal de la zona rural considera que "estas discusiones internas que ahora han salido a la luz pueden afectar a la gobernabilidad". "Como Federación consideramos que no deberían de hacerlo", remata.

Varios de los representantes de las entidades culturales de la ciudad también se pronuncian respecto a la fractura en el socialismo local. Para el presidente del Ateneo Obrero de Gijón, Luis Pascual, quien también se muestra "respetuoso con los procesos internos de cualquier partido político", la actual crisis desatada en el PSOE de Gijón "puede ser más una cuestión de personas que de políticas". "Sea quien sea finalmente el candidato, al final el PSOE es más partido que personas. Por eso, creo que no va a suponer mayores cambios para entidades como la nuestra", apunta. Pascual agrega que la situación puede comportar "un mayor riesgo si se traslada la crisis al Ayuntamiento, porque las discrepancias internas en los partidos de gobierno pueden fácilmente afectar a la gestión diaria municipal". "Eso es algo que puede provocar intranquilidad en los alrededores políticos de la administración. A los técnicos les llegan menos esas tensiones o les llegan disminuidas", prosigue.

Luis Rubio, presidente del Ateneo Jovellanos, señala por su parte que desconoce "la profundidad de esa crisis como para juzgar su alcance". "Pero sí opino que no va a tener mucha repercusión y entiendo que la función municipal va a seguir como hasta ahora: no creo que vaya a cambiar el funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón porque haya una crisis en el PSOE", indica.

Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, indica que "el PSOE es un partido central en Gijón que ha estado gobernando la ciudad en la mayoría de los mandatos de los últimos 40 años, por lo que el Gijón contemporáneo no se puede entender sin el PSOE, con sus luces y con sus sombras", indica. Y añade, "desde el máximo respecto" a un proceso interno del partido, que "espero que sea lo más constructivo posible" pensando en un proyecto de ciudad. Por este motivo, hace un llamamiento "a la responsabilidad del conjunto del PSOE para que ese proceso interno, acabe de una manera o de otra, no tenga efectos negativos en la ciudad ni acabe generando más problemas, sino soluciones para el futuro". Por otro lado, Roldán también quiere hacer un llamamiento a la unidad de la izquierda, para que se alcancen acuerdos de cara al futuro.