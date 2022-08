Los impulsores de primarias en el PSOE registran cien apoyos: "No es el capricho de un grupito"

Dicho y hecho. Los seis veteranos socialistas que impulsaron hace escasamente una semana recoger apoyos para promover unas primarias en el PSOE de Gijón han presentado esta mañana en la Casa del Pueblo un documento con cien adhesiones con las que pretenden demostrar que la iniciativa "no es el capricho de un grupito", en palabras de Manuel Vallejo, uno de los históricos socialistas que promueven el proceso. Este documento, al que se han sumado 94 socialistas más a los seis que iniciaron el proceso, busca solo eso, demostrar que "que hay un número considerable de personas que están de acuerdo con que existan primarias", ya que el grupo está a la espera de recibir indicaciones de Madrid sobre cómo será el proceso de recogida de firmas. Para lograr abrir el proceso de primarias, deberán reunir de forma oficial 592.

Aseguró Vallejo que estos 94 nuevos apoyos llegaron "sin casi pedirlos", porque asegura que su grupo aún no ha empezado a recabar apoyos de forma oficial. "Aún no sabemos cómo será la mecánica de la recogida de firmas y no queríamos hacer el trabajo dos veces, pero esto nos da mucha esperanza porque nos llamaron ellos. Nos seguían llamando, pero quisimos presentar estos cien apoyos ya para aclarar que no estamos solos", explicó. Sobre esa futura recogida de firmas, se mostró claro: "Estamos seguros de que las vamos a conseguir, en este grupo estamos gente con bastantes contactos y conexiones". Y sobre qué supondrá eso para el futuro de Ana González como candidata a la alcaldía, se limitó a señalar: "Ana tendrá que decidir qué hace si hay primarias, pero no es mi preocupación en estos momentos". Pero, a su juicio, habría alternativas. "En la agrupación socialista de Gijón hay personas con suficiente capacidad para representarnos en las elecciones municipales, pero por ahora no es mi preocupación quién. Estamos seguros de que habría candidatos".

El ahora llamado "barullo" en el socialismo gijonés se abordó formalmente en una reunión de la ejecutiva local el pasado jueves, donde Ana González ratificó su decisión de aspirar a un nuevo mandato mientras los miembros electos de la ejecutiva esgrimieron una encuesta en la que ella salía mal parada como argumento para apostar por un proceso de primarias que días antes habían solicitado los seis veteranos. Mientras la dirección del partido en Gijón facilita el trabajo a los militantes que promueven la recogida de firmas para forzar primarias, el presidente Adrián Barbón mostró públicamente el viernes su apoyo a que Ana González vuelva a ser la candidata si ella lo desea y advirtió al PSOE gijonés de que el "barullo" pasa factura electoral. Un día antes había enviado una carta a toda la militancia indicando que airear públicamente los debates internos "es el mejor camino para perder las elecciones". Ahora falta esperar por las indicaciones de Madrid, que aclarará cómo será el proceso de firmas, aunque todo apunta a que se permitirá que los seis veteranos instalen una mesa en la propia Casa del Pueblo para recoger firmas.