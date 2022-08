Un hombre de 47 años, vecino de Gijón y con antecedentes previos, ha sido detenido por la Policía Nacional después de entrar a la fuerza en una vivienda del barrio de Contrueces, una acción delictiva para la que agredió a la dueña del piso. Es por ello que, a este individuo, que se hizo pasar por policía para lograr que le abriesen el portal del edificio, se le atribuyen los delitos de allanamiento de morada y de lesiones.

Las labores de los agentes se iniciaron con la llamada a los servicios de emergencia de una vecina de Contrueces que aseguraba haber sido agredida en su casa tras «forcejear con un hombre en la puerta de su vivienda», explican fuentes de la comisaría de El Natahoyo. Fue esta mujer quien le abrió el portal al sospechoso, puesto que se identificó como policía. Pero poco después, la afectada se dio cuenta del engaño a la vista de «la actitud agresiva» de este hombro. El sospechoso, relatan las mismas fuentes, comenzó a exigir entre gritos y amenazas «la presencia de una de las personas que se encontraban en el piso, y con el que había tenido desavenencias en los días anteriores».

La mujer no le dejó entrar, por lo que, al no conseguir su objetivo, comenzó un forcejeo con la dueña de la vivienda para evitar que ésta le cerrara la puerta. Pero el delincuente logró entrar al piso. No obstante, tras solo unos breves instantes en el interior del domicilio, este individuo emprendió la huida a la carrera al percatare de que una dotación de la Policía Nacional estaba a punto de llegar a la vivienda.

Daños a las personas

Las pesquisas de los investigadores permitieron identificar al autor del allanamiento de morada y de las lesiones, comprobándose que contaba con detenciones previas por delitos contra las personas. Este individuo de 47 años, tras su nuevo arresto por la Brigada de Policía Judicial, pasó a disposición del Juzgado de Guardia. La afectada, por su parte, sufrió lesiones leves por las que fue atendida en un centro sanitario de la ciudad.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, la Policía Nacional evitó también el allanamiento en una casa de Ceares. En aquella ocasión resultó detenido un varón de 43 años, identificado gracias a que una vecina escuchó ruidos en la vivienda.