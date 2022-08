Los impulsores de las primarias registran cien adhesiones: «No es el capricho de un grupito»

Los primeros cien apoyos para promover unas primarias en el PSOE gijonés ya son firmes. Los seis veteranos socialistas que impulsaron esta iniciativa hace escasamente una semana registraron ayer en la Casa del Pueblo un documento con 94 adhesiones con las que pretenden, explicaron, demostrar que su idea «no es el capricho de un grupito». Así lo señaló Manuel Vallejo, uno de los históricos socialistas que promueven este proceso. Este documento, al que se han sumado 94 socialistas más a los seis que iniciaron el proceso, busca solo eso, demostrar que «que hay un número considerable de personas que están de acuerdo con que existan primarias», ya que el grupo está a la espera de recibir indicaciones de Madrid sobre cómo será el proceso de recogida de firmas. Para lograr abrir el proceso de primarias, deberán reunir de forma oficial 592.

Aseguró Vallejo que estos 94 nuevos apoyos llegaron «sin casi pedirlos» y de forma «espontánea», porque el grupo aún no ha empezado a recabar firmas, al menos, de forma oficial. Cabe explicar que, en el momento en el que Vallejo entregó el documento, desde Madrid aún no se habían enviado las indicaciones sobre cómo será el proceso de firmas ni el calendario que se marca ahora entre el 1 y el 15 de septiembre. «No queríamos hacer el trabajo dos veces, nosotros no llamamos a nadie para esto. Haber logrado cien apoyos nos da muchas esperanzas», aseguró. «De hecho, la gente nos seguía llamando, pero quisimos dejarlo en cien y presentar estos cien apoyos ya para aclarar que no estamos solos lo antes posible», añadió.

Sobre la recogida de firmas para promover las primarias, Vallejo se mostró claro: «Estamos seguros de que las vamos a conseguir». Y sobre la prevista imposibilidad de que el grupo pueda acceder al censo de militantes para localizar a nuevos adeptos, el socialista se mostró tranquilo: «En este grupo estamos gente con bastantes contactos y conexiones. Yo tengo algunos, el resto de compañeros otros, y podremos formar una cadena. Llevamos muchos años en el partido».

Sobre qué supone todo esto para el futuro de Ana González como candidata a la alcaldía, Vallejo no quiso entrar en detalles. «Ana tendrá que decidir qué hace si hay primarias, pero no es mi preocupación en estos momentos», aseveró. Pero, a su juicio, hay alternativas. «En la agrupación socialista de Gijón hay personas con suficiente capacidad para representarnos en las elecciones municipales, pero por ahora no es mi preocupación quién. Pero estamos seguros de que habría candidatos».