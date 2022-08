Treus: "Ojalá mis hijos ya no vean eso del sexo débil"

"El público se va a encontrar a una tía de 40 y pico años, sin pelos en la lengua, pero en el resto del cuerpo sí, que habla desde su infancia, su primera vez, la mentira del embarazo, el posparto, ser madre o cómo nos machacan con el tema de la belleza. Y acabo con la menopausia, a la que todavía no llegué. Y todo en clave de comedia y humor. Es un paseo por mi vida". Arantxa Treus, actriz conocida por su paso por la serie "Fariña", y también cómica, ofrece un espectáculo humorístico esta tarde, a las 21.30 horas, en el local Toma 3 de Gijón, bajo el título "Sexo Débil ‘O Carallo’".

Un show canalla, con mucha verdad, en el que reivindica la igualdad a base de romper tabúes y contar lo que todo el mundo piensa. "La risa es la mejor de las terapias. Esto de entre broma y broma, la verdad asoma y entra mucho mejor, estás diciendo verdades como puños, pero las están disfrutando con mucho canallismo y humor", comenta Treus, que desvela algunas de las verdades canallas que abordará: "Nací en 1975, soy más vieja que el hielo negro y diría que lo que fingíamos las mujeres en la cama. No sabíamos lo que era el clítoris. Mis hermanos y sus colegas quedaban para pajearse y yo sufría porque se iban a quedar ciegos. El catolicismo más heavy de cómo nos educaban, de que a nosotras nos ponían el miedo de que nos podíamos quedar embarazadas".

Treus desearía que en el futuro ya no se tenga que utilizar un título para show así como el de su caso. "Ojalá mis hijos ya no vean eso del sexo débil. Pero hay que lucharlo. No habría algo más bonito que dejarles eso a las generaciones que vienen", cuenta, antes de analizar su mundo: "Como actriz y cómica lo tengo más difícil que mis compañeros, se me exige infinitamente más, se me mira con mucha más lupa".