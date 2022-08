El presidente del Partido Popular de Gijón, Pablo González, aseguró ayer en la sede local de los populares que "las polémicas internas y querer quitar a una alcaldesa en ejercicio dañan necesariamente las siglas del partido", en referencia al PSOE. Además, el también diputado autonómico ratificó su intención de postularse como candidato a la Alcaldía, una aspiración a encabezar la lista del partido en las próximas elecciones municipales que ya mostró el pasado mes de julio y sobre la que "no ha cambiado nada". "Esto no va de lo que queramos cada uno, esto va de lo que los órganos del partido decidan de manera estatutaria. Quedo siempre a disposición de lo que mi partido decida para mí", aseguró González, recalcando que "en la calle nadie está preocupado por nada interno de ningún partido, sino por llegar a fin de mes".

Si bien esta semana la presidenta del PP regional, Teresa Mallada, apuntó que está diseñando un plan estratégico "para gobernar en Asturias", el líder gijonés de los populares comentó que "el plan estratégico de Gijón está clarísimo". En este sentido comentó que "se trata de utilizar los recursos que la ciudad tiene disponibles". Recursos, a su juicio, como el Parque Científico Tecnológico o infraestructuras productivas pendientes de terminar: "Hace falta impulso político para ponerse a producir para Asturias y Gijón, hablo por ejemplo de la Zalia o el vial de Jove". "Gijón mantiene una actividad industrial importante, un motor que poco a poco se va gripando por la burocracia, las licencias y los atascos municipales", explicó.

Respecto a que la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, haya dejado abierta la puerta a volver a optar a la Alcaldía, Pablo González comentó que "los temas internos de otros partidos no me preocupan lo más mínimo siempre y cuando no afecten a los ciudadanos".