El portavoz del grupo municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, desveló ayer el caso de un gijonés que matriculó a su hija por duplicado en una de las actividades de verano del Ayuntamiento, por equivocación. Lo que censura el partido forista, según explican, es que el Ayuntamiento "no devuelva el dinero" al vecino, ya que las bases no permiten realizar inscripciones por duplicado. "No parece razonable que se deniegue una solicitud de devolución de un pago que no deberían haber aceptado en primer lugar", señaló el forista Martínez Salvador, quien explica que "lo lógico sería que la aplicación municipal no hubiera permitido el pago de un segundo turno si las bases prevén expresamente que no se permitirá".

En este sentido, el portavoz municipal de Foro aseguró que "hemos tenido conocimiento de varios casos donde la aplicación del Ayuntamiento permitió realizar más de una inscripción en diferentes cursos de verano, pero después sólo te permiten acceder a uno de ellos". El hombre en el que el partido forista personifica este supuesto error en la aplicación municipal habría matriculado por error a su hija en una segunda quincena del campamento de vacaciones en el Monte Deva, pagando el precio de la inscripción, cuando las bases tan solo permitirían la inscripción en uno de los turnos. "Es inaceptable que, una vez aceptado ese pago, y con el ciudadano tomándose la molestia de hacer la oportuna reclamación al servicio de ingresos, se dicte una resolución que se ampara en que las bases sólo prevén devolver la matrícula cuando se anule la actividad o cuando se renuncie con antelación", clamó Jesús Martínez Salvador, quien añade que "lógicamente, si las bases no permiten desarrollar la actividad por la que ha pagado este ciudadano, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es devolverle su dinero y no aprovecharse de su error". "Por mucho que las bases de las actividades de verano no sean exhaustivas a la hora de prever devoluciones, la ley reguladora de Haciendas Locales es clara a la hora de establecer en su artículo 46 que cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente", argumentó el portavoz municipal de Foro.