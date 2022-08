Quejas de visitantes de la Feria por el cierre del parking de El Molinón

Julio Llaneza y su mujer Josefina Vigón se acercaron desde Mieres ayer a disfrutar de la feria. Era su segunda visita del verano. En la primera ya les costó aparcar, pero tuvieron una pizca de suerte. En esta ocasión ya no les sonrió la fortuna y tuvieron que alejarse más de lo que desearían. "Acabamos dejando el coche casi en Viesques. No se entiende que el día antes del partido ya no se pueda aparcar en una gran parte del parking del El Molinón. Ya escasean las plazas de por sí, como para ponernos más limitaciones", lamentaron. Su resignación fue un ejemplo de muchos conductores que ayer durante toda la mañana y tarde lamentaban no poder utilizar las plazas de la zona sur y este de El Molinón, cerradas desde el día previo de partido y hasta la finalización, como sucede habitualmente.

"Otras veces no hay feria, ni es verano, en el que mucha gente de la playa y La Arena viene a dejar el coche así. Deberían ser más flexibles", señaló Luis Martínez, vecino de la zona, que también añadía otra circunstancia. "El problema además es que mucha gente deja el coche aquí varios días y desconoce que no se puede aparcar cuando hay fútbol, hay muchos más coches de lo habitual con riesgo de ser multados", indicó. A última hora de la mañana aún había unos sesenta coches todavía aparcados en la zona en la que estaba prohibido aparcar. Los agentes de la Policía Local se acercaron a la misma para sancionar a los que aún permanecían allí. Críticas de Foro Desde Foro Asturias criticaron esta semana que desde el Ayuntamiento no se instalasen los paneles informativos que estaban previstos para indicar la existencia de restricciones de aparcamiento en la zona. Además, el concejal forista, Pelayo Barcia, lamentó ayer que no se cumpliese "la promesa de restringir solo al día del partido la prohibición de aparcar, por lo que durante el viernes entero hasta por la noche se tendría que haber podido aparcar. Además, se dijo que estaría permitido circular hasta unas horas antes del partido, con lo que la gente podría ir al supermercado incluso el sábado por la mañana y recoger allí la compra. No han cumplido nada".