Sidra y manzana para abrir boca en Gijón

Gastronomía y artesanía en torno a la sidra. El Mercadín de la Sidra y la Manzana ha abierto sus casetas un año más para llenar de productos asturianos los Jardines de la Reina, donde la sidra y la manzana son los ingredientes comunes de todas las delicias y piezas singulares que se ofrecen. "Este mercadillo me parece muy bonito, y es impresionante la cantidad de productos hechos con sidra; la verdad que es sorprendente", confesó Elisabet Casas, de Gerona, una de las primeras clientas que se dio un paseo por los puestos.

El mercado, pieza clave de la XXXI Fiesta de la Sidra, abre ininterrumpidamente de once de la mañana a once de la noche. Son muchas las personas que aprovecharon el inicio para realizar sus primeras compras y, también, para resaltar la importancia de mostrar las raíces asturianas a los turistas. "A mí me encantan los mercadillos naturales como este, y veo la potencia de las raíces asturianas, y siento que hay que enseñar Asturias a la gente", reconoció el barcelonés Álex Manzana.

En esta edición, el mercadín viene con bastantes novedades artesanales, donde se puede pasar el día disfrutando de la gastronomía asturiana. La primera parada puede de ser en la caseta de El Molín del Nora, donde se podrá disfrutar de su producto estrella, el vermú de manzana. "Nosotros vedemos para destacar la ginebra y el vermú de manzana. También tenemos los licores que llevamos con ellos muchos más años, pero la novedad son estos dos productos, y a todo el mundo le encanta" explicó Verónica Díaz, mientras servía un vermú desde la caseta.

Para comer también hay muchas opciones, pero en la caseta de Asturcilla se puede disfrutar de los productos más ecológicos. "Esto es un poco el chigre-tienda de productos ecológicos de Asturias, relacionados con la sidra. Somos fabricantes de Asturcilla, y también hacemos chorizo a la sidra ecológico, con chorizos de Asturias", detalló Verónica Sánchez, mientras ofrecía a los paseantes probar el chorizo a la sidra recién hecho.

Para el postre hay varias casetas donde elegir, pero Danas Confitería trae este año un nuevo producto que sorprenderá a los visitantes. "La novedad de este año es una pizza de tres quesos a la sidra, donde se le puede aplicar un poco de aperitivo de sidra con miel, y también chocolate blanco por encima", explicó Carmen Fuego desde su caseta confitera. Este postre es "para los más atrevidos", bromeó, pero para los demás, también encontrarán en este puesto las clásicas covadongas, producto estrella de Danas, elaborado con almendras, avellanas y manzana. Además, también han traído a este Mercadín el cuélebre, un pastel hecho con almendras, manzana y nueces, y muchos más productos de confitería.

La gastronomía no es lo único que se muestra en este mercado asturiano, sino que la artesanía con productos del Principado es única. Ismael Marcos y Javier Ortega trajeron su colección de manzanas. "Nuestro puesto es joyería, normalmente lo hacemos con azabache, por eso el nombre de la empresa: Azabache Llantones, pero para esta feria introducimos el esmalte, y las joyas en forma de manzana", Marcos.

Oleum es el nombre del puesto de Luis Sánchez, donde se muestran productos de cosmética. "Nos dedicamos a la cosmética, pero también hacemos velas con aroma de manzana o forma de manzana", explicó. La novedad de este puesto es un ambientador con olor de manzana que deja un aroma increíble en los armarios.

El Mercadín de la Sidra y la Manzana se quedará en Gijón hasta el 28 de agosto ofreciendo los mejores productos asturianos de calidad.