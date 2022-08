Tiempo de llamadas en el PSOE de Gijón para a apoyar o tratar de bloquear el proceso de primarias

Con los plazos y requisitos ya fijados por Ferraz para lograr un proceso de primarias en el PSOE de Gijón, los teléfonos de buena parte de la militancia –según el censo provisional hay 1.182 en la agrupación local– comienzan a echar humo entre quienes buscan apoyos para lograr las 592 firmas necesarias que permitan iniciar el proceso y quienes buscan bloquear que se logren esas rúbricas necesarias para apartar a Ana González de la cabeza del cartel de cara a las elecciones municipales del próximo mayo. No son pocos los militantes que han recibido ya la llamada de ambas partes.

El grupo de militantes del PSOE de Gijón que impulsaron este proceso, amparándose en los estatutos, saben que cuentan con un margen de quince días, a sus ojos escaso, para lograr superar el umbral del cincuenta por ciento de la militancia. Se instalarán en la Casa del Pueblo, en un local habilitado por la propia dirección local, para, desde el 1 de septiembre, y hasta el 15, lograr el objetivo. Cuentan de antemano con la firma de otros cien militantes que al conocer sus movimientos les brindaron su apoyo, como escenificó esta semana Manuel Vallejo –el resto de impulsores del proceso fueron Carlos Zapico, Teresa Ordiz, Blanca Palmero, Ángel Calvo y José Luis Rodríguez, "Patón"– al llevar esas cien adhesiones a la sede de la calle Argandona para dejar claro que lo suyo "no es el capricho de un grupito".

Pero este grupo de históricos socialistas saben que el camino no es sencillo. Más aún teniendo en cuenta que todos deben poner nombre, apellidos y DNI (aún falta por conocer el modelo que deberán cumplimentar, y que Ferraz entregará a la Federación Socialistas Asturiana la víspera de recoger firmas). Es por ello que están ya haciendo revisión de sus agendas para ver a cuántos militantes pueden llegar para perdirles su apoyo. Cabe recordar que, por protección de datos, no pueden tener acceso al censo de la Agrupación Municipal Socialista. Cierto es también que desde la ejecutiva local se informará a todos los afiliados socialistas para que estén al corriente de lo que ahora se publica en los medios de comunicación. "Se comunicará a la militancia como cualquier otro proceso interno", explican fuentes de la Casa del Pueblo.

Desde el otro lado tampoco están quietos. Quienes son más afines a Ana González –o a la FSA– también están midiendo apoyos para ver si en esos quince días no les da tiempo a reunir las 592 firmas. De lograrse ese objetivo, se abriría un plazo para la validación de las mismas desde el Comité de Garantías. No faltan quienes prefieren ponerse de perfil y mirar desde lejos todo este proceso, aunque luego no dude en acudir a la urna si al final hay que votar en primarias. Habrá quien también apague hasta el teléfono.