El grupo de hortelanos, que cultiva los Huertos de Cabueñes, celebró ayer la "Fiesta de Verano", con su colecta como ingrediente principal de la celebración. Más de un centenar de personas forma este grupo y cada uno de ellos, en diferentes horas, quiso disfrutar de la celebración. Y lo consiguieron, con una apuesta gastronómica de lo más completa, donde no faltaron hortalizas de cosecha propia. Tampoco sidra. Y, como no, la música; a ritmo de la gaita y con José Luis Rodríguez "El Perla".

"Aquí todos venimos a disfrutar, son 12 años de actividad y no queremos perder la oportunidad de celebrar la Fiesta del Verano", aseguró Eugenio Suárez, gerente de los Huertos. A escasos metros de las parcelas de cultivo, la "gran familia" de horticultores que trabaja el terreno se dio cita para disfrutar en comunidad de lo que "la cosecha une". Y de qué forma lo hicieron. Dispusieron una fila de mesas y sillas para disfrutar de platos de elaboración propia. ¿El ingrediente secreto? Una materia prima fruto de su labranza. "Tenemos tarta de calabacín, tortilla de pimientos, casadielles de manzana...", detalló Melisa Brito, miembro del grupo desde el año 2020. Platos a cada cual más sabroso. Para acompañar a la comida llevaron bebida: la estrella fue la sidra. Y, como en cualquier fiesta que se precie no faltó la música. Sonó la gaita, actuó "El Perla". Con tanto ritmo, se animaron a cantar y a bailar. "Entre gente maravillosa es imposible no pasarlo bien", confesó José Laudelino Castañón, jubilado de Torrevieja que llegó al grupo hace un año y medio. "Es una pasada, aunque no hablemos mientras trabajamos en el huerto, al juntarnos lo pasamos genial", añadió Brito. Porque, además de una fiesta, es el fruto de la unión de horticultores con "entusiasmo, alegría y ganas de pasarlo bien" como secreto para un buen resultado.