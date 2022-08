"El proceso me marcaba que ahora necesitaba tocar solo". José Juan González es "Espaldamaceta", un proyecto con tres lustros de vida, que ha pasado por diferentes etapas, y que ahora vuelve a sus orígenes, con el artista en solitario, con un sonido que recuerda al de sus primeros acordes. "Siempre pensaba que iba a estar con una banda, lo conseguí y me aburrí, y he necesitado volver a los inicios", Explica el cantante, que prefiere no decantarse por ninguna experiencia. "Hay algo de tocar tú solo que es maravilloso, y otra cosa de tocar con gente que es inigualable. Disfruto en cada momento", añade.

Esta tarde actuará en el teatro Jovellanos, dentro del ciclo "Encaja2", en el que tocará todos los temas de su último trabajo "Yo y Espaldamaceta", en el lleva al extremo el concepto de crudeza, desnudándose en cada canción y desprendiéndose de todas las emociones vividas en los últimos años. "En los tres primeros era voz y guitarra yo solo, pero llevado al extremo. Ahora sigo esa línea, pero con dos cuerdas alternadas, tempo muy lento, canciones muy íntimas y sin nada de artificios", confiesa el artista catalán, que también tocará otros temas de su trayectoria en su paso por Gijón. "Cae algo al suelo", "Miedo al silencio", "Miedo al silencio segunda parte", "Baile Masái", "Els pares són públic d’un gran espectacle" o "Millor que Mai" son otros de los trabajos de "Espaldamaceta". "Soy maestro de escuela y mi público es lo que yo genero, pero la experiencia de hacer conciertos, canciones y publicar discos es la bomba", relata González, que mantiene las mismas ganas de seguir creando música, en un mundo cada vez con más dificultades, especialmente para aquellos que intentan apostar por experiencias innovadoras. "Hay un público minoritario, de estilo indie arriesgado, gente con voz y guitarra consiguen cosas extraordinarias, y lo bonito es que al final hay gente que puede vivir de ello a pesar de las dificultades", subraya el artista.