"El gobierno local, con la Alcaldesa al frente, no ha sabido entender la ciudad"

El mes de julio comenzó en el PSOE local con Carlos Zapico Acebal (Gijón, 1953) alzando la voz para advertir que Ana González no podía repetir como candidata a la Alcaldía. En esa asamblea prendió le mecha para que un grupo de históricos militantes (a Zapico se sumaron Manuel Vallejo, Teresa Ordiz, Blanca Palmero, Ángel Calvo y José Luis Rodríguez, "Patón") apelase a los estatutos socialistas para forzar unas primarias en la Casa del Pueblo. Ahora, tras escenificar de nuevo la ruptura en bloques del partido, el proceso está en marcha.

–¿Llegarán a las 592 firmas?

–Es una tarea difícil, pero se puede alcanzar. Detrás de ese objetivo hay algo tan importante como la democracia interna. Ahí está el argumento principal. Una decisión tan trascendente como la de quién es la persona más adecuada para encabezar una candidatura es una decisión que le corresponde a los afiliados. Cuando reclamamos ese derecho lo hacemos en función de un análisis. No por casualidad.

–¿Cuál fue ese análisis?

–Vivimos en la ciudad, hablamos con los ciudadanos, y lo que escuchamos nos preocupa. Esa preocupación es la que nos lleva a decir que es un momento trascendente para tomar una decisión sobre quién debe encabezar nuestra candidatura. Y que ese derecho les corresponde a los militantes. La democracia no es un tenderete que se extiende o recoge a conveniencia.

–¿Todo lo que escucha en la calle es malo hacia la gestión del gobierno local y de Ana González?

–Todo mal no lo puedes hacer, aunque quieras. Es imposible. Pero lo que estamos escuchando nos preocupa. Reflexionamos en una asamblea, que luego trascendió porque el techo es de cristal, que en este momento el voto electoral ya no se puede analizar en función de un voto ideológico. Eso hace tiempo que desapareció. Ahora, hay una franja cada vez más importante de votantes que deciden en función de aquello que puede mejorar su bienestar. Si quieres alcanzar una mayoría, debes sumar el voto ideológico y el trasversal, que, por lo mismo, te puede penalizar, como estamos viendo.

–¿Por ejemplo?

–Andalucía nos viene al caso. Ni era roja cuando votaban a Susana ni se volvió azul de la noche a la mañana con Juanma Moreno. Lo que ocurre es que en el momento de las últimas votaciones una mayoría muy importante del electorado consideró que lo que representaba Moreno podía mejorar su vida y la convivencia. En una ciudad es todavía más claro. En Gijón tenemos los ejemplos de Tini Areces y Paz Fernández Felgueroso, que fueron los alcaldes que más calaron. Ambos recibían un voto transversal muy importante. Nos paran por la calle para decirlo.

–¿Qué les dicen?

–Que en unas elecciones generales nunca votarían socialista pero que en Gijón votaban a Tini y a Paz o nuestras opciones. Si no eres capaz de sintonizar con ese sector de la sociedad, corres un riesgo claro de que te penalicen y pierdas. Y el análisis que hacemos nosotros es que nos están dando demasiadas pistas de que Gijón puede perder el gobierno de izquierdas que ahora tiene. Un Ayuntamiento debe facilitar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos, propiciar acuerdos, no generar conflictos ni encender hogueras. ¿Por qué triunfaron Paz y Tini? Porque trataban de resolver conflictos.

–¿Han sido muchos los fuegos durante este mandato?

–Desgraciadamente han trascendido más los conflictos que los acuerdos. Puede ser un problema de comunicación, pero hay que ser pedagogo, y si no te comprenden a la primera, inténtalo a la segunda. Lo que no puedes hacer es "allá ellos si no me comprenden". No. Te van a penalizar. Ese es el caldo de cultivo que nos llevó a ver que aquí había un problema. Y que quienes debían buscar soluciones no las estaban buscando. El resultado fue que hubo unas elecciones internas del partido y cambia la comisión ejecutiva. ¿Por qué? No es casualidad, había militantes que veían que esa ejecutiva era demasiado condescendiente con lo que pasaba. Se dejó llevar.

–¿Condescendiente o ausente?

–Ausente es una palabra muy fuerte. Más bien condescendiente.

–¿Cuáles son esos fuegos?

–Hay temas que no se trataron con el tacto adecuado. Y eso compromete a todo el gobierno, incluido Izquierda Unida. Hicieron una mala lectura. Tú no puedes intentar que una ciudad cambie de la noche a la mañana porque consideres que el objetivo que persigues es el bueno. Si la ciudad no va detrás de ti, tienes que esperar por convencer, no imponer. En movilidad, no puedes pretender que de pronto los gijoneses utilicen el vehículo publico o se conviertan en peatones. En ese tipo de análisis se equivocaron.

–¿Y por eso este "barullo"?

–Fue absolutamente desafortunado. Un secretario general no puede calificar de barullo que un grupo de militantes esté reclamando un derecho recogido en los estatutos del partido. Cuando dice eso se está declarando clarísimamente parcial. Si logramos las firmas y hay primarias, ¿qué está diciendo Adrián Barbón, que es parcial en un debate entre posibles candidatos? Sería deleznable. Y fue lo que hizo. Lo que queremos es buscar una solución por el bien de nuestra opción política. Somos socialistas, con muchos años de militancia y con muchas batallas vividas. Las recetas de ayer no siempre valen para mañana, pero nos dan pistas.

–Insiste en los estatutos, pero también es algo que nunca antes había ocurrido, que se apartase a un alcalde o alcaldesa en ejercicio que quisiera repetir.

–Eso de que nunca se ha utilizado... Sí se ha utilizado, de distinta forma. Pero sí ha ocurrido en otras ciudades. Y en Gijón mismo lo hicimos en 1987 en la asamblea de la Laboral. Aquello fue una oportunidad para que los militantes reflexionaran sobre la mejor opción. Ganar una vez unas primarias no es algo indefinido. Usted tiene que volver a examinarse para ver si lo que decía hace cuatro años es válido para lo que viene.

–Antes de hablar de José Manuel Palacio. Dice que sí se ha utilizado ese artículo de los estatutos para apartar a un alcalde. Dígame un ejemplo.

–Bueno, pues no puedo citar un caso concreto. Pero si está recogido en los estatutos, ¿por qué no utilizarlo?

–¿En la Laboral el objetivo era echar a Palacio sí o sí?

–Palacio había cumplido una etapa. La ciudad que aparecía en esos años ochenta, en plena reconversión industrial, necesitaba un perfil de alcalde que no reunía Palacio. Y un grupo de militantes solicitamos que era momento de reflexionar, y buscamos la alternativa de Tini. Y como no lo podíamos imponer, lo llevamos a una asamblea para que la militancia decidiera. Y decidieron. Y lo que decide la mayoría va a misa. Es lo que decimos ahora.

–En la Laboral dicen que a Areces le votaron hasta muertos.

–Gente que después de perder una asamblea decide montar otro partido que se enfrentase a sus antiguas siglas, incluso poniendo en riesgo la posibilidad de gobernar, se descalifica prácticamente para siempre. Si pierdes, pierdes.

–¿Percibe un cambio en el PSOE local con el nuevo rumbo?

–El talante es distinto. Es el que tuvo siempre la agrupación: capacidad de integrar voluntades, sumar esfuerzos y no echar ni discriminar a los perdedores... Esa es la cultura que defendemos en Gijón, la que hemos practicado muchos años. Y la que lleva ahora esta ejecutiva.

–Y esa idiosincrasia de la Agrupación, ¿no la puede liderar Ana González?

–Volvemos al inicio. Lo que recibimos de la opinión pública es que este gobierno local, con su alcaldesa al frente, no han sabido entender la ciudad. Gijón lo está diciendo. Y cuando una ciudad empieza a decirte que no estás resolviendo sus problemas, cuidadín.

–¿Esto puede impulsar a la derecha?

–El ganador o ganadora de esa votación siempre va a salir reforzado. Tendrá un plus de credibilidad y popularidad. ¿Qué quiere la gente? Ganadores. Ese catastrofismo de que por este proceso vamos a arruinar el partido... no, no. Aquí somos todos mayores de edad, no queremos intermediarios que opinen por nosotros. Esos regímenes que imponían ya sabemos donde conducen. Los socialdemócratas lo llevamos en el apellido.

–El PSOE y la agrupación local no son ajenos a los dedazos.

–Siempre hubo votaciones.

–Hombre...

–Otra cosa es que no hubiese contrario. Cuando Tini salió después de verle gobernar no hubo candidato alternativo. Con Paz igual. Primero surgió como figura de consenso, pero luego no tuvo contrapunto porque era la adecuada. Ahora, cualquier persona inteligente sabe que si un grupo de militantes reclama esa opción de los estatutos algo están diciendo. No hay que ser muy listo para verlo.

–Entregaron esta semana cien firmas. ¿Llamaron mucho?

–Eso fue espontáneo. Cuando salió en prensa que habíamos dado ese paso, nuestros teléfonos empezaron a sonar. Esto no es cosa de seis veteranos aburridos. Muchos votantes socialistas que están de acuerdo con nuestra reflexión. Y llevan diciéndomelo muchos meses, pero ahora más. ¿Aquí el emperador va desnudo y nadie le dice nada? Estoy seguro que lo saben. Y, es más, seguro que hasta podemos llevarnos alguna sorpresa en futuro más inmediato.

–¿De qué tipo?

–A lo mejor, esa reflexión se está haciendo también en la FSA con respecto a la candidata.

–¿Dice que Adrián Barbón puede retirar su apoyo a Ana González?

–Digo que quizás no estén diciendo toda la verdad.

–¿Tienen ya candidato?

–En esa fase no estamos. Al final, caben muchas posibilidades. Si Ana se presenta a las primarias, como está diciendo, no sería conveniente que se dividieran los votos de la parte contraria y habría que consensuar un candidato. Cada uno es libre de presentarse, pero claro, si hay primarias habrá que ver las estrategias para no repartir votos.

–Así explicado, más que unas primarias es todo por echar a Ana González.

–No sé si lo interpreta así. Pero del mismo modo que hay quien no te firma la petición de primarias porque puede perder Ana. Te están diciendo mucho, la apoyan y que esa democracia no les vale si puede poner en riesgo lo que ellos tienen. Pues yo hago el análisis contrario.

–¿Le gustaría volver a la primera línea política?

–No. Si hablo con libertad y estoy dando la cara es porque puedo. Hay personas que en este momento se pueden sentir amenazadas a la hora de tomar una decisión. Hay que firmar, con nombre y DNI en un papel, y eso significa que puedes mantener o quitar a los que están ahora. Y para muchos es un riesgo. Para nosotros, ninguno. Estamos por encima de esos problemas.

–¿Está habiendo presiones?

–Puede haberlas.

–¿Se sentirán responsables, si se mantiene la alcaldía o no, en las próximas elecciones?

–En su día apostamos fuerte cuando José Manuel Palacio venía de ganar unas elecciones con mayoría absoluta. Pero cada uno cuenta la historia como le apetece. Palacio venía de una ola ganadora de Felipe González que había ganado con mayoría absoluta unas generales. Todo debe estar en su contexto. Igual que en 2019.

–Era la siguiente pregunta.

–Fue por la ola de Pedro Sánchez, que dio un plus entre candidatos eran desconocidos. Ganó la opción de la ola ganadora, la del PSOE. Ahora ya te vieron gobernar y el análisis es distinto. Y la ola de 2019, por desgracia, ya no es la misma. El país ya es otro. Y lo vemos en las elecciones sucesivas que está habiendo. Si no estamos en la buena ola, no pongamos todavía más dificultades a que nos sigan.