Pasión gráfica con alma de botánica

Inevitablemente a Noelia Pañeda (Gijón, 1973) se le iba la vista al verano y a los amigos mientras diseñaba el cartel de la Fiesta de la Sidra. A esa sensación de salir, de tomar un culín, de charlar, de desconectar. Esa evocación a la sidra, de arraigo con lo de aquí, y de ese ambiente de Gijón de siempre. Aunque Pañeda no es excesivamente sidrera, sí que reconoce que la botella de la bebida autóctona por excelencia no falta cuando sale a tomar algo, a socializar. Y esa idea era la que quería también transmitir la diseñadora gráfica, autora por tercera vez del cartel de la fiesta de la bebida autóctona, que celebra durante toda la semana su 32.ª edición.

Vecina de La Arena, donde montó hace 25 años su estudio "Pasajero 37", allí cumplió uno de sus sueños, el de dedicarse al diseño gráfico. Desde niña siempre destacó por su buen gusto para pintar y las manualidades. Aunque era más de ciencias, le gustaba mucho la botánica. Bien pronto se apuntó a clases de dibujo, donde por primera vez tuvo contacto con las Bellas Artes, algo que no sabía que existía, pero que a partir de entonces tuvo claro que sería su camino.

Estudió Bellas Artes en Salamanca. Completó su formación con la especialidad de Arquitectura efímera, y trabajos en Barcelona, donde estudió escenografía, y Madrid que le sirvieron como experiencia antes de volver en 1997 a Gijón, momento en el que empezó a trabajar en Festejos en el Ayuntamiento, lo que hizo participar en la elaboración de más carteles, logotipos y otra serie de trabajos relacionados con el sector, como por ejemplo también el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) o el LEV Festival.

Se confiesa una apasionada de los logotipos. ¿El motivo? "Porque es mucho trabajo para una cosa supersencilla. Es muy interesante el proceso que te lleva a reducirlo todo a una imagen. Lleva un proceso de concentración muy importante detrás y es algo que tiene mucho significado", destaca la artista.

Otra aventura profesional que le tocó vivir, y de la que guarda un gran recuerdo, fue el trabajo de diseño en un sello discográfico. "Los noventa fueron muy intensos, una época muy bonita, muy artesanal, antes de la llegada de la tecnología", explica Pañeda, que refleja su carácter en su trabajo: calma, sosiego, análisis y pasión. "Cuando eres más joven le das más vueltas a los proyectos, ahora tienes más ojo, ya ves pronto si vas bien encaminado o no, te vuelves más práctica, ayuda la cultura visual", reconoce.

Fuera de la vida laboral, en su día a día, leer, el cine y la música son sus aficiones. Sin un estilo concreto, como le sucede con la parte artística. "Me gusta probar todo, no me cierro a nada, es como el color favorito, no tengo ninguno, puedo tener un estilo muy claro que no me gusta, pero sí que hay varios que me encantan. Al final voy un poco por épocas", relata.

Conformista, de las que disfrutan los pequeños detalles, a Noelia Pañeda le encanta saborear Gijón. "Para mí el verano es un concierto en la plaza Mayor a las nueve de la noche, pido poco más", indica antes de añadir que su rincón favorito es San Lorenzo: "Nunca me canso de la playa, vivo cerca, pasear por la arena o por el Muro, ver el mar, el ambiente que le rodea, es algo que me da mucha vida, me carga pilas pisar la playa prácticamente todos los días". Sus otros refugios son Deva y la Laboral, "esa gran joya que tenemos con una estructura preciosa".