Los turistas apuestan por las rutas guiadas como "la mejor forma de conocer Gijón"

Que la ciudad se vacía de visitantes tras la Semana Grande es un mito. Al menos este año. Es la realidad palpable por las calles y la confirmación está en los guías turísticos que muestran la ciudad, "la mejor forma de conocer Gijón", destacan los turistas. "Gijón no se vacía al final del verano para nada. Estamos todo el año haciendo visitas", defiende Vanessa Castillo, guía turística. Un punto de vista compartido por el también guía Isaac Mitre: "Vienen turistas de todas las edades y de todas partes de España. Llevo 27 años viviendo en Gijón y este fue el año que más gente he visto en Asturias".

Hace solo unos días, el concejal de Turismo, Santos Tejón; y el director de Turismo, Daniel Martínez, sacaron pecho de los buenos datos recopilados durante la Semana Grande, pero con las celebraciones ya terminadas la demanda turística sigue en auge. Las horas de sol de ayer por la mañana fueron las propicias para mantener esa inercia. También para explicar la historia y monumentos del casco histórico de Gijón. En cada grupo había alrededor de una treintena de turistas deseosos de ahondar en la historia, cultura y costumbres locales. "Nos gustan los tours porque nos enteramos mucho mejor de todo lo que envuelve a la ciudad", explicaba ayer Teófilo Villanueva, de 63 años. Llegado desde Rueda (Valladolid) junto a su mujer Eva Revuelta, también de 63 años, era la primer vez que veía Gijón "de verdad", aseguró. Reconoció el vallisoletano –al pie del cerro de Santa Catalina– que había estado "otras veces, pero más por trabajo que por turismo". Fue ahora cuando se terminaron las fiestas de nuestro pueblo y nos lanzamos a conocer Gijón, que ya teníamos ganas", señaló. En varias ocasiones, apuntilló Eva Revuelta, acudieron a la Villa de Jovellanos como la localidad más cercana para ir a pasar el día a la playa, pero "no conocíamos bien la ciudad".

Su oportunidad llegó a sábado para profundizar en ello, al igual que el resto de integrantes del grupo guiado por la licenciada en Historia del Arte, diplomada en Turismo y acreditada guía turístico Vanessa Castillo. Para Nuria Hernández, de 26 años, y Sergi Pigne, de 25, el de ayer fue su cuarto día en el Principado. Una tierra que "nos está encantando". Llegados de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) se encuentran alojados en Oviedo, desde donde van programando día a día los pueblos y ciudades que quieren visitar. Ayer, tocó Gijón. "Cuando vamos a un sitio intentamos hacer free tour para ver un poco lo importante y luego ya vamos por nuestra cuenta", explicó Sergi Pigne. Por su parte, Nuria Hernández, destacó que lo que más les está gustando de la región es "la gente y la comida". Sobre todo, la gente: "Vemos que no es un turismo tan enfocado hacia los extranjeros, sino que te sumerges en la cultura dl lugar. Notamos que los asturianos están muy orgullosos de su tierra. Y nos encanta".

Todos ellos fueron acompañados e instruidos por la guía Vanessa Castillo. "Para nosotros la temporada alta empieza cuando termina el curso escolar y finaliza cuando vuelve a empezar, pero sigue habiendo turismo durante todo el año. Tenemos reservas hasta casi octubre", explicó Castillo, celebrando que "todas las expectativas que teníamos depositadas en este verano se han cumplido". A mediados de agosto, subraya, "hubo un pico de turistas" y con la ola de calor también: "Después del verano empieza otro turismo, pero seguimos teniendo muchas visitas".

Visitas que en su caso están limitadas a la treintena de asistentes y dividas en varios formatos: desde tours privados hasta de pago y gratuitos, como el que ofreció ayer. Hace doce años que Vanessa Castillo empezó con las visitas guiadas. Ahora tiene un equipo de cinco personas contratadas y hace tours guiados por Gijón, Oviedo, Avilés y Lastres. El que más demandan y valoran los visitantes en Gijón es "el del casco antiguo". "Acuden desde gente mayor hasta familias. Hay muchos con mascotas, al ser al aire libre", explica Castillo, quien apunta que este año ha habido especial afluencia de andaluces, maños, murcianos, argentinos y mexicanos. "En Gijón hay una colaboración muy estrecha con el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales, algo que echamos en falta en Oviedo", apunta. Los preparativos para este tipo de tours por la ciudad no son sencillos. "Es un trabajo previo de muchos años, pero en todas las visitas acabamos aprendiendo algo. De una pregunta vas investigando y nunca dejas de aprender. Incluso vamos cambiando las zonas de visita", asegura la guía.

También ayer por las calles gijonesas, el guía Isaac Mitre explica que "tras la Semana Grande sigue habiendo visitantes de toda partes de España". "Asturias está evolucionando porque hay turismo incluso en invierno", celebra Mitre, quien asegura que "el sistema de free tours vino para quedarse", ya que, desde su óptica, "a la gente le gusta una visita más informal en la que les recomiendes zonas para comer o tomar algo". En la visita que guió ayer estaban –llegados desde Zaragoza– José López, de 51 años, y Laura Sánchez, de 42. "Tengo familia asturiana y he venido siempre desde pequeña, pero hacer un tour de este tipo es otra forma de ver la ciudad", reconoció Sánchez. Para López, en cambio, fue la primera vez. Una experiencia satisfactoria: "Me encantan las costumbres, la arquitectura, la gastronomía y la gente". Llegados de Vallecas (Madrid), Blanca Cebollada, de 36 años, y Álvaro Castillejos, de 32, opinaron que "un free tour es la mejor manera de situarte en una ciudad y no andar por ahí perdidos".