Los comerciantes, ante el plan de compra conjunta de energía: "Se exportará la idea"

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, destacó ayer la relevancia de la iniciativa, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que participan 280 establecimientos asociados para realizar una compra agrupada de energía, ante las previsiones de que la electricidad se encarezca aún más el próximo invierno. La Unión, asesorada por la Fundación Asturiana de la Energía (Faen), impulsa una iniciativa pionera en España, con la agrupación de establecimientos comerciales para negociar de forma conjunta con las comercializadoras de electricidad. Faen estima que estima que se lograrán ahorros porcentuales de dos dígitos en las facturas de la luz de estos establecimientos.

La presidenta de la Unión es una de las comerciantes que se han adherido a esta iniciativa buscando abaratar el recibo de la luz para sus dos tiendas en Gijón de Deportes Trainer. "Nos metemos en esto porque los costes de la energía en los comercios se han duplicado y hasta triplicado en algunos casos y con una compra colectiva esperamos reducir ese coste, contratando el servicio con quien nos haga la mejor oferta", señala. Menéndez resalta que esta iniciativa de la asociación que preside "es una idea completamente nueva en Asturias, donde no está haciendo nada parecido ningún grupo de empresas".

Hay otros casos de compras agrupadas de luz en España, pero ninguno en el que sólo participen comercios. Respecto a los ahorros de dos dígitos que apunta Faen. Sara Menéndez añade que el porcentaje de ahorro no será el mismo para todos los establecimientos participantes, dado que ahora están sujetos a tarifas dispares. Cuantitativamente el ahorro será previsiblemente superior para los establecimientos con un mayor consumo energético, como las peluquerías o establecimientos que utilicen cámaras frigoríficas, como los de alimentación; pero porcentualmente el ahorro se espera que sea mayor en los comercios que no tienen consumos tan altos de luz, como por ejemplo los de textil y calzado.

Iniciativa pionera

En cuanto a las medidas de ahorro energético, como la recientemente impuesta por el Gobierno al obligar a apagar las luces de los escaparates a las diez de la noche, la presidenta de la Unión considera que "no es algo tan dramático, porque muchos establecimientos ya habían adelantado el apagado de las luces a las once de la noche por la subida del precio de la electricidad". En condiciones normales, las luces de los escaparates solían estar encendidas hasta la media noche o incluso primera hora de la madrugada, según las zonas.

Luisa Gordaliza, que regenta la tienda de bolsos y complementos Arpel, añade en ese sentido que conoce establecimientos que hace tiempo que decidieron apagar las luces del escaparate a las ocho y media de la tarde, por el elevado precio de la electricidad. Gordaliza, además, explica que en su caso el coste de la energía se ha triplicado en los últimos años "a pesar de que ya hemos cambiado todas las luces a led, para reducir el consumo, pero el precio se disparó. A título individual poco podemos hacer, por eso unirnos para negociar una compra conjunta nos va a beneficiar bastante", opina. Gordaliza vaticina que esta experiencia promovida por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias "es una idea fantástica y se va a exportar", a otros lugares de España en los que tomarán nota de lo que se está haciendo en Asturias.

Maite Iglesias Fernández, que regenta el centro de estética Carmen Fernández y Urban Men, indica que pasó de abonar recibos de 400 a otros de 1.200 euros por la luz. El consumo eléctrico es uno de los principales costes a tener en cuenta en un negocio en el que, entre otras cosas, tiene que tener climatizadas las cabinas del área de estética y masajes. Su factura eléctrica se triplicó a pesar de que "cambié a led todo el sistema de iluminación y también los radiadores por otros de bajo consumo, pero no puedes hacer mucho más". Iglesias también ha contratado los servicios de un asesor energético que le indica cuándo cambiar de compañía eléctrica si hay alguna que ofrece precios más bajos. Esta comerciante encargará a ese profesional que analice la oferta que reciba la Unión de Comerciantes en esta compra agrupada de energía, por lo que en ese momento será cuando decida si la acepta o no, explica.

Carmen Pérez Martínez, de la tienda de confección de caballero Félix, apunta que en su último recibo de la luz pagó 80 euros más que en el anterior y espera que con esta negociación conjunta se revierta el incremento de costes que está soportando "a pesar de que ya cambié todas las luces a led, que antes sólo tenía una parte, pero aún así me sigue subiendo la factura". El pasado invierno el establecimiento también recortó algo el uso de la calefacción, eléctrica, por la subida de las tarifas. En su caso es en el invierno cuando tiene un mayor consumo energético.

La factura "sigue subiendo"

María Rodríguez, de El Vestidor de María, es otra de las comerciantes que se han sumado a esta compra agrupada de energía. "Los comercios tenemos una preocupación grande, porque ese gasto se nos duplicó o triplicó. La iniciativa de la Unión de Comerciantes es una gran idea. Al principio pensábamos que casi nadie se iba a apuntar, pero al final somos un montón de comercios", explica. María Rodríguez considera que en cuanto vean que esto funciona, otros asociados de la Unión de Comerciantes se unirán a esta iniciativa y no sólo eso, si no que "ya nos han preguntado comerciantes que no están asociados a la Unión y yo creo que hay muchos que se van a dar de alta en la asociación por esto". Rodríguez pone como ejemplo de lo que supone el coste energético que "un comercio grande puede pagar cerca de mil euros al mes de luz, con lo que la subida de las tarifas ha hecho que la electricidad sea como un salario más" al que tienes que hacer frente.