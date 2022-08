Guerra a las gaviotas: "Son como dragones"

Hosteleros y vecinos están "hartos" de la afluencia de gaviotas en sus establecimientos y hogares. Si bien, gracias a las labores de control de gaviotas patiamarillas de este año, la mayor campaña del Ayuntamiento de Gijón en décadas, se retiraron 1.583 huevos, 762 nidos y 197 pollos desde abril hasta julio, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, varios de los afectados apenas notan que haya menos palmípedas al acecho de sus negocios. "Se tiran a los pinchos como si fueran dragones", bromeaba ayer Ana Bermejo, camarera de una pizzería en la calle Marqués de San Esteban. Estas aves no solo van en busca de comida, también defienden a sus descendientes con uñas y dientes de cualquier hipotética amenaza y es por ello que tanto vecinos como hosteleros reclaman medidas adicionales para ahuyentarlas.

Por las calles más céntricas de la ciudad o la zona del puerto deportivo es más palpable el problema. "Es que se tiran a la gente. Se van con los pinchos enteros", apunta Ángeles Ordóñez, dueña de un restaurante en el barrio del Carmen. Ella, entre comanda y comanda, aguardaba en la puerta de su establecimiento con una vara de hierro para ahuyentar a las gaviotas que merodeaban la comida sus clientes. "Al final la que pierdo soy yo, porque si le comen el pincho a una persona le termino poniendo otro", lamenta Ordóñez, asegurando que en ocasiones estas aves tienen entrado al interior del restaurante en busca de comida. "Están hambrientas, así que cogen lo que buenamente pueden. Está claro que si ya hay medidas de control hacen falta más, porque al menos yo no noto que haya menos", expone.

Una opinión que comparte Mirela Buchi, camarera de una cafetería de la calle Rodríguez San Pedro. "Lo ensucian todo de excrementos, rompen los vasos y no tienen ningún miedo a los clientes", señala. De hecho, Buchi asegura que tiene que "sacar los pinchos con una servilleta encima para que no se posen". Desde su punto de vista "se debería tomar más medidas de control", ya que, según percibe, "no hay menos gaviotas que hace meses".

En la misma línea se posiciona Ángeles Ordóñez, quien no nota que haya menos gaviotas acechando su establecimiento. "Son sucias, hacen caca en todos lados y su presencia molesta. En mi caso, no comería en un sitio si hay alguna al lado", lamenta hostelera, que siempre está vara en mano a la espera de que alguna se posara encima del toldo de su restaurante para ahuyentarla. Una terraza más lejos, Santiago Antón y Carmen López observaban el modus operandi de una de ellas. "Son como ratas, están por todas partes", comentaba el hombre. "Como consumidora iría a las zonas donde haya menos gaviotas", reconoce Buchi. "La verdad es que no sé si son las mismas o son otras diferentes, pero no noto que haya menos por la zona. Habría que tomar más medidas para frenarlas", añade la trabajadora, asegurando, además, que estos animales "saben perfectamente cuáles son las horas puntas del día, en las que se concentran más clientes para venir".

"Es un ataque personal"

La que también tiene un problema con la afluencia de gaviotas en su terraza es la camarera Ana Bermejo. ¿Su técnica para ahuyentarlas? Un pulverizador de agua. "Cuando se van los clientes, e incluso a veces cuando todavía están consumiendo, tiran todas las copas y los vasos. Es insufrible", denuncia. "A los camareros nuevos ya los avisamos el primer día para que estén prevenidos. A los clientes también les decimos que es mejor que coman dentro", reconoce Bermejo. Y añade: "Notamos que hay alguna que otra gaviota menos, pero sigue habiendo bastantes por los alrededores".

Alejados de la calle y con los números como referencia, en las labores de control de gaviotas patiamarillas –a cargo de la empresa Laurus Control– se optó por duplicar los equipos de trabajo con el objetivo de realizar una campaña más exhaustiva. A través de un biólogo, un veterinario acreditado en el manejo de aves y técnicos especializados en trabajos de altura se inspeccionaron más de mil tejados en la ciudad. Algunos de ellos en comunidades de vecinos.

Porque el problema no está solo en las terrazas. A Paloma Cangas, vecina de Viesques de 68 años, por ejemplo, la han tenido "arrinconada" durante todo el verano. "Vivo en un ático y tienen nidos en los edificios de al lado. Nada más abrir la terraza se abalanzaban sin piedad. Se debían sentir amenazadas", describe la mujer, que, según lamenta, "no pudimos salir en todos estos meses".

El relato es común a muchos otros afectados. "No pudimos abrir la terraza en todo el verano porque se abalanzaban. Era un ataque personal", explica la mujer, quien detalla que "hay nidos en los edificios de al lado y se debían sentir amenazadas por si les pasara algo a sus pollos". Aunque el calvario de Cangas comenzara el pasado mes de junio, su problemática con las gaviotas tocó techo, según explica, hace dos semanas. "Salí un momento a la terraza y vinieron a por mí. Me asusté mucho y caí al suelo. Tuve que entrar a casa arrastrándome porque temía levantarme por si volvían a atacarme". No fue el único ataque, según comenta. Su nieto también sufrió uno, sin daños, a primeros de junio: "Estaba jugando y lo debieron ver como una amenaza para sus pollos".