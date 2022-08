Tuero, sobre Barbón y el "barullo": "Él también se puede confundir"

"Barbón es un gran presidente, pero se puede equivocar al igual que lo hacemos todos". Estas fueron las palabras con las que José Ramón Tuero, concejal de Actividad Física y Deporte, respondió ayer a las declaraciones del presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, en las que advertía que "el barullo siempre pasa factura", haciendo referencia al proceso impulsado por varios militantes para celebrar unas primarias en Gijón. "Mi postura siempre será de apoyar las primarias, en Gijón y en cualquier lugar, es algo que debería ser de oficio en este partido", reivindicaba Tuero en calidad de militante socialista al pronunciarse a favor de la celebración de primarias en el PSOE.

Respecto a la realización o no de las mismas, Tuero recordó que no se puede hablar de ningún tipo de oficialidad porque hasta el 1 de septiembre no se comenzará a recoger firmas para lograr llevar a cabo las primarias. "El 31 de agosto se enviará el impreso oficial a los promotores de las firmas y, a partir de ahí, comenzaría el proceso de recogida", señaló el concejal de Deportes tras afirmar que aspira llegar a esta recolección. Además, aseguró que, en caso de no lograrlo, no se procedería a la deslegitimización de la actual junta ejecutiva de la agrupación.

Tuero también apuntó que el "barullo" del que habló el presidente del Principado de Asturias, "no debería denominarse así". "Todos los partidos tienen procesos de elección cada cuatro años y es normal que se hable de ello. No tiene que ser polémica, sino tratarse con naturalidad y actuar desde el respeto", añadió.