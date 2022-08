Aurelio Martín recuerda al PSOE que "no es el Plan de Movilidad de IU, es del gobierno de Gijón"

«Los partidos que sostienen a un gobierno no solo tienen que apoyarlo, también tiene que parecer que lo apoyan y que ese apoyo es verdadero, sincero y honesto. Si no se generan dudas e incertidumbres». Ese es el mensaje que Aurelio Martín le envió a la ejecutiva del PSOE después de que desde la Casa del Pueblo se hiciera público el listado de cambios que consideran apropiado introducir en el Plan de Movilidad, cuya aprobación inicial contó el pasado marzo con el respaldo de todo el gobierno municipal de Ana González, tanto la parte socialista como la de IU cuyo edil es el responsable del área de Movilidad. De hecho, en su intervención pública en el salon de recepciones de la Casa Consistorial Martín dejó claro que hablaba en nombre del gobierno no de Izquierda Unida como partido.

Como edil de Movilidad, Martín se abrió a cualquier negociación con cualquier entidad o partido pero adelantó su desacuerdo con algunas de las propuestas de la Agrupación Socialista de Gijón sobre peatonalizaciones o zonas de bajas emisiones del Plan que entiende parten de «errores de concepto» o no están avaladas por los datos. Pero como portavoz de un gobierno de coalición que «ha sido ejemplar en cuanto a no generar ruidos que no son buenos ni para el gobierno ni para los partidos que lo sustentan» dejó claro que publicitar un debate sobre el que se estaban teniendo reuniones internas no era la forma en que se había venido trabajando con la anterior ejecutiva socialista. Ni la forma de trabajo que se había pactado. «No me parece corresponsable, no me parece leal. Esas no son las reglas del juego que nos habíamos dado», remató. Aurelio Martín evitó en todo momento entrar en la situación interna del PSOE con parte del partido enfrentado a la alcaldesa socialista, Ana González, pero dejó claro que «este Plan de Movilidad no es de IU, es del gobierno».

Casi al mismo tiempo que comparecía en el Ayuntamiento Aurelio Martín tenía un acto público en la Casa del Pueblo su secretario general. Para el socialista Monchu García no hay razón para tanto revuelo ya que el documento enviado desde la Casa del Pueblo « no plantea líneas rojas, solo asuntos de los que hablar». «Es una postura trabajada, pero no inamovible, e Izquierda Unida ya la conocía». ¿Su último mensaje? «No contemplamos un escenario que no sea lograr un consenso con Izquierda Unida»