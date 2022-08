El grupo Maeva pide "concienciación" y "menos control" sobre las gaviotas

"El Ayuntamiento debería hacer más campañas de concienciación para la ciudadanía y menos de control". Es la petición de un experto ornitológico del Grupo Naturalista Mavea acerca de la mayor campaña de control en décadas de estas aves en Gijón, desvelada el pasado lunes por LA NUEVA ESPAÑA. Si bien hosteleros y vecinos ya han mostrado su descontento por la presencia de las gaviotas patiamarillas en sus viviendas y establecimientos, este experto –con cuatro décadas de experiencia en la observación de aves– sugiere "que las acosen, igual que ellas incomodan a los clientes".

"El hostelero tiene que decir a su clientela que está prohibido dar de comer a los animales", desarrolla el ornitólogo, subrayando que "no se trata de hosteleros molestos, sino de un bando municipal en el que se prohibe dar de comer a los animales". "No vale solo con cubrir el pincho, sino que hay que aleccionar a los clientes", incide. Otro de los mensajes que este experto lanza a la hostelería es que "hay que estar atentos a las mesas cuando un cliente se va, para limpiarla rápidamente y que no quede comida".

El ornitólogo, integrante del Grupo Naturalista Mavea, asegura que las gaviotas "son extremadamente inteligentes". "Lo controlan todo: desde los hábitos o los horarios hasta las personas", señala. Es por ello, que lo que recomienda el experto es "que las echen y no se dejen amedrentar". De esta forma, asegura, "no volverán o lo harán menos, porque no son tontas": "Si van con movimientos de miedo ellas lo ven como un síntoma de debilidad y se hacen más fuertes".

Durante la campaña de control del Consistorio se retiraron 1.583 huevos, 762 nidos y 197 pollos desde abril hasta julio. Ahora bien, lo que explica este ornitólogo es que el procedimiento de actuación no sería el más adecuado, según su opinión. "Las gaviotas solo ponen huevos una vez al año, pero se guardan en la manga lo que se llama una puesta de reposición por si perdiera los huevos por una mala climatología, vinieran un depredadores o, como es el caso, que se los quitaran", argumenta. Ante esta situación, las gaviotas reponen los huevos en otras zonas, en ocasiones de difícil acceso. "Hay un pulverizador para hacer los huevos estériles. Para ella parecería que todo está bien, pero no nacerían los pollos. Y para entonces ya se habrá pasado el periodo de incubación y ese año no criaría".