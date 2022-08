Monchu García, sobre los afines a la Alcaldesa de Gijón: "Nos piden no facilitar un proceso que viene en los estatutos"

"Para mí, las primarias son la norma". Así lo señaló esta mañana el líder de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón "Monchu" García, en reacción al grupo de militantes afines a la alcaldesa Ana González que registraron anteayer en la Casa del Pueblo su petición de que el partido no facilite la labor del otro grupo de militantes que recogerán firmas para promover un proceso de primarias en la ciudad. "Nos piden no facilitar un proceso que viene en los estatutos. Tenemos que actuar en función de la legitimidad", defendió. Recordó de paso el socialista que él ocupa su actual cargo gracias a "otro proceso regulado" del partido que le hizo sustituir a Iván Fernández Ardura. "Y hubo quiénes pensaron que no debería haberse hecho", recordó. García, por tanto, dejó caer que podrá ser uno de los militantes que firmantes que buscan los seis veteranos que quieren forzar las primarias. Se necesitan 592 apoyos. Eludió, no obstante, decirlo de forma clara: "No lo diré públicamente, pero se puede deducir".

Para García, "no hay ni un solo elemento democrático que dañe al partido", por lo que no entiende que el llamado "barullo" socialista vaya a pasarle factura a las siglas socialistas. "Los procesos de debates internos son una seña de identidad de la izquierda y del PSOE", defendió. Y señaló que la labor de la Agrupación será "hacer un proyecto" de gobierno de la ciudad paras las próximas elecciones "independientemente de quién sea el candidato", que deberá ser elegido "por la militancia". Sobre si el partido cuenta o no con encuestas que avalen si un supuesto cambio de candidato repercutirá favorablemente al partido, simplemente manifestó: "Trabajamos siempre con datos, pero hasta aquí puedo leer". El líder socialista intervino esta mañana en la Casa del Pueblo para presentar, en compañía de Eduardo Infante, responsable de formación, una nueva escuela de otoño que se celebrará en octubre y que busca servir "como ágora" para debatir el futuro del empleo en la ciudad. El evento organizará seis mesas de debate y varios talleres y seminarios para analizar el futuro laboral de la ciudad en el actual contexto de "digitalización y robotización" de un mundo globalizado. "Toca ver cuáles serán las nuevas desigualdades y brechas digitales", señaló Infante.