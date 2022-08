Del rígido corsé a una espalda perfecta

A Ariadna Rozada le detectaron en una revisión pediátrica una curvatura inusual en la espalda con 12 años. A los 14, viendo que la cosa iba a más, le pusieron un rígido corsé que tenía que mantener puesto durante 21 horas al día y que le impedía hasta poder sentarse bien para atender en clase. A los 16, le dijeron que su única opción era operarse, y a su madre, Liliana López, le dieron desde el Hospital de Cabueñes dos opciones: operarse con la técnica habitual que se aplica en la mayoría de complejos de España o ser una de las primeras en acceder a la novedosa técnica creada por el hospital gijonés, que ahora interviene este tipo de cirugías sirviéndose de la tecnología 3D, tal y como ayer desveló LA NUEVA ESPAÑA. Madre e hija acabaron optando por lo segundo y ahora Ariadna, a sus 17 años y a punto de comenzar sus estudios de Magisterio, está perfectamente recuperada tras haberse operado con esta nueva técnica el pasado febrero. "Estoy perfectamente", presume.

Cuando a la familia se le presentaron las dos opciones, Rozada ya dijo que prefería la operación nueva. "Lo tuvo muy claro porque el doctor le dio confianza", aclara la madre. La alternativa de elegir la técnica habitual tenía como ventaja la más obvia: que era la que se había usado siempre hasta hacía muy poco. Pero, como puntos en contra, había dos aspectos que a la joven le preocupaban: una recuperación en general más lenta y la posibilidad de ganar un porcentaje algo menor de flexibilidad. Todas las operaciones de escoliosis dejan alguna secuela. En general, a los jóvenes se les recomienda no hacer correr demasiado ni elevar pesos excesivos. Pero Rozada conocía a amigas del instituto que tras su operación se habían quedado con "una especie de rigidez" al mover el tronco que ella prefería tratar de evitar.

Por ahora, parece haberlo logrado. En cuanto a López, la idea de someter a su hija a una cirugía novedosa le asustó un poco de primeras: "Ella lo tenía claro pero al final era yo la que tenía que firmar el consentimiento y, claro, eso asusta. El día de la operación se me hizo eterno". La joven entró en quirófano a las 9.15 horas del pasado 9 de febrero con la previsión de que la cirugía durase entre cuatro y seis horas y, al final, la operación –cualquier proceso quirúrgico que implique trabajar cerca la médula espinal acarrea retrasos– acabó bien entrada la tarde.

Rozada recuerda despertarse esa noche en Reanimación. Se encontraba bien, pero era "horrible" la sensación de no poder moverse. Al día siguiente la levantaron y a los tres días pudo dar un brevísimo paseo hasta el pasillo. A los dos meses ya había vuelto a clase y puso hacer su selectividad como el resto de compañeros. "Nos habían dicho que la recuperación total igual duraba un año, pero yo creo que llevo recuperada ya tiempo", opina ella. Antes de que surgiese la oportunidad de la cirugía, la gijonesa estuvo también casi dos años tratando de frenar la evolución de su espalda con un corsé. La recuperación quirúrgica, en comparación con aquello, se le hizo hasta fácil. "Eso para mí fue lo peor, era muy molesto. Rozaba con todo, no me podía sentar bien en clase. Me alegra haberme operado", asegura la joven.

La nueva técnica de Cabueñes es única en Asturias tiene apenas un año de recorrido y ya es la operación estándar del complejo para tratar escoliosis. Poder remodelar en 3D de la columna de cada paciente permite, por un lado, que la cirugía se prepare con casi total exactitud antes de entrar en quirófano, reduciendo al máximo la posibilidad de que los cirujanos se topen con "sorpresas" en plena operación. Por otro, las guías quirúrgicas que el hospital imprime ahora en 3D, además, facilitan la colocación de tornillos para la corrección postural. Tanto, que ya otros hospitales del país están poniendo a prueba estas herramientas. "Estamos muy ilusionados", aseguran desde el servicio de Traumatología del complejo sanitario gijonés.