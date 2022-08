El Supremo desliga una firma del capitán marítimo de un naufragio

El Tribunal Supremo acaba de echar a pique las expectativas de la aseguradora Mapfre de ahorrarse la indemnización a los herederos de un pescador candasín, por el naufragio del pesquero en el que estaba faenando sin que la Capitanía Marítima de Gijón aún hubiera firmado la resolución administrativa ratificando un informe favorable a que la embarcación fuera manejada por un solo marinero, en vez de por dos.

El accidente se produjo el 1 de septiembre de 2014, cuando el pesquero "Denise y Joel" encalló en la escollera del puerto de Candás, acabando totalmente destrozado. Horas antes se había echado a la mar su tripulante, José Joaquín Cuervo Serrano, más conocido como Pepe "El Tornillos", cuyo cuerpo nunca apareció.

Para cobrar la indemnización por la embarcación destrozada, la familia del pescador se ha tenido que embarcar en una batalla legal que se acaba de zanjar con una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de junio que cuestiona que la falta de la firma del capitán marítimo de Gijón fuera una infracción administrativa y que, de serlo, no fue la causa del naufragio.

Los familiares presentaron la demanda en julio de 2017. Unos meses después, el Juzgado de lo mercantil de Gijón falló a favor de los herederos, reconociéndoles el derecho a cobrar 82.500 euros por el barco embarrancado, más los intereses legales.

Mapfre recurrió y la sección primera de la Audiencia Provincial de Oviedo le dio la razón al considerar que el informe favorable de la Capitanía Marítima no tenía "valor alguno", dado que el capitán marítimo podría haber firmado una resolución en sentido contrario.

El pescador fallecido había solicitado la reducción de la tripulación necesaria en base a las especificaciones fijadas al respecto en un real decreto aprobado en diciembre de 2013. Tras el naufragio, Capitanía Marítima explicó por escrito que la resolución ratificando el informe favorable no se había rubricado al no encontrarse en aquella fecha el capitán marítimo en sus dependencias.

La sentencia del Supremo que ratifica la del Juzgado de lo mercantil y revoca la de la Audiencia Provincial, señala que "resulta discutible que hubiera una infracción administrativa, tal y como argumenta la sentencia de primera instancia. Pero es que, incluso aunque diéramos por cierta la existencia de tal infracción, no hay prueba que permita afirmar, desde un criterio de imputación objetiva, que hubo relación de causalidad entre esa irregularidad y el siniestro objeto de litigio" requisito para poder aplicar la exclusión de cobertura prevista en el Código Civil.

El Supremo añade que "la Audiencia Provincial parte de una hipótesis no verificada: que si el barco pesquero hubiera sido tripulado por dos personas no se hubiera producido el siniestro reclamado (la pérdida del buque). Sin embargo, no consta en modo alguno por qué embarrancó el barco en la escollera del puerto, ni si en ello tuvo influencia alguna que fueran uno o dos los tripulantes, ni que a consecuencia de ese embarrancamiento hubiera podido caer al mar uno o varios tripulantes, ni cómo la presencia de uno o más marineros hubiera podido evitar el naufragio y la consiguiente desaparición de la embarcación".