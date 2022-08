Martín: "La nueva ejecutiva del PSOE ha roto las reglas del juego, no ha sido leal"

En el salón de recepciones, en convocatoria oficial del gabinete de prensa del Ayuntamiento, con el conocimiento de la Alcaldesa y dejando claro, por si había alguna duda, que "intervengo como concejal del gobierno. El Plan de Movilidad no es de IU es del gobierno". Así respondía ayer Aurelio Martín, concejal de Movilidad en el equipo que lidera la socialista Ana González, a las críticas de la ejecutiva socialista de Monchu García sobre ese plan. Críticas que muchos enmarcan en el enfrentamiento interno que se vive en el PSOE local sobre la continuidad de la alcaldesa pero que han acabado trascendiéndolo para salpicar acción del gobierno de coalición y tensar las relaciones con IU como socio.

Desde la Casa del Pueblo se había emitido el martes por la tarde una nota de prensa sugiriendo cambios importantes en ese Plan de Movilidad al que el gobierno de coalición de PSOE e IU dio el visto bueno inicial el pasado marzo. Unas sugerencias que IU esperaba como respuesta a una reunión previa entre ambos partidos pero que nunca se les dijo iban a hacerse públicas al tiempo. "Eso no lo vi nunca y tengo experiencia de gobierno", recordó Aurelio Martín de su etapa autonómica.

El problema para Martín, y por tanto para el gobierno al que daba voz, no fue tanto el fondo del documento de la Agrupación Socialista –que también, ya que considera que gran parte de sus propuestas no tienen el aval de los datos y otras parten de errores de concepto– como unas formas que cambian "las reglas del juego" que se habían dado los partidos que sustenten al gobierno para gestionar de manera interna sus discrepancias y que se habían seguido sin problemas con la anterior ejecutiva de Iván Fernández Ardura. Todo pasaba por una comisión mixta sin trascender del ámbito interno.

"Era un mecanismo sencillo pero que nos ha permitido reducir las discrepancias a la mínima expresión y ser ejemplo de gobierno de coalición que funciona de manera cohesionada. Ese mecanismo se ha roto unilateralmente por la nueva ejecutiva socialista. No me parece corresponsable, no me parece leal. ¿Y ahora qué? ¿Hacemos nosotros lo mismo?", espetó el líder municipal de IU.

No fue su único mensaje en dirección a la Casa del Pueblo: "Los partidos que sostienen a un gobierno no solo tienen que apoyarlo, sino que tiene que parecer que lo apoyan, y que ese apoyo es verdadero, sincero y honesto, de lo contrario se generan dudas e incertidumbres que perjudican al gobierno y a esos partidos El ruido no es bueno para nadie".

Evitó Aurelio Martín hablar de los problemas internos del PSOE y aseguró que no hay a la vista ninguna ruptura dentro del equipo de gobierno, pero sí hizo un llamamiento general a "no perder las complicidades en la izquierda o abriremos una autopista a la derecha" y una referencia más concreta a la ejecutiva socialista al entender que "más por las formas que por el contenido están cuestionando el trabajo de este gobierno. Tenemos que jugar entre iguales".

A nivel de partido fue Ana Castaño, coordinadora de IU en Gijón, quien marcó el número de teléfono de Monchu García el martes por la tarde para hacerle llegar "nuestro enfado. No era la manera que teníamos de relacionarnos y es una manera que no entendemos". A Castaño le había llamado por la mañana el secretario general del PSOE para anunciarle que iba a enviarle una documentación sobre el Plan de Movilidad, pero sin advertirle que, al tiempo, se haría pública. Castaño diferencia las apreciaciones del PSOE sobre el Plan de Movilidad del método elegido. "No es el adecuado, es inoportuno. Nosotros estamos en la pantalla de construir, y eso no se consigue aireando estos asuntos", remató Castaño.