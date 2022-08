Monchu García: "Las primarias para mí son la norma; actuamos en función de los estatutos"

"Para mí, las primarias y la participación democrática son la norma, no una excepción". Así lo dijo ayer el líder de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón, "Monchu", García, en respuesta al grupo de militantes afines a la alcaldesa Ana González que registraron esta semana en la Casa del Pueblo su petición de que el partido no facilite la labor del otro grupo de militantes que, avalados por los estatutos del partido, recogerán firmas para promover un proceso de primarias en la ciudad, lo que supondría activar el proceso para el posible relevo de la actual Regidora como candidata a las próximas elecciones. "Creo en la libertad de expresión, pero nos piden no facilitar un proceso que viene en los estatutos. Tenemos que actuar en función de la legitimidad", defendió el socialista. García, de hecho, dejó caer que podrá ser uno de los militantes que firmen en la campaña con la que los seis veteranos quieren forzar las primarias. Se necesitan 592 apoyos. Eludió, no obstante, decirlo de forma clara: "No lo diré públicamente, no sería conveniente, pero se puede deducir".

Para García, "todos los procesos de debate interno y de ejercicio democrático son, además de una seña de identidad de la izquierda, casi una seña en exclusiva de la identidad del PSOE", por lo que no entiende que el llamado "barullo" socialista vaya a pasarle factura a al partido en Gijón en las próximas elecciones. Sobre ese término de "barullo" acuñado por Adrián Barbón, el secretario general comentó que no le parece una palabra "acertada ni desacertada", pero aclaró que avalar el proceso de recogida de firmas no es más que acatar lo que recogen los estatutos. "Ahora hay dos legitimidades: la decisión de una persona (la de Ana González de revalidar su cargo) y la decisión colectiva de otras. Ambas se regulan por los estatutos", aclaró. La Casa del Pueblo, por tanto, sí tendrá un espacio reservado para esta campaña de firmas. Estos 27 militantes afines a González aseguraron que los estatutos del partido señalan que en los casos en los que un líder socialista que ostente la Alcaldía y desee repetir será designado como candidato "automáticamente" y que, si bien existe un "procedimiento excepcional", el de recogida de firmas, para forzar unas primarias, debería activarse solo ante "una situación complicada, a todas luces anormal y fuera de la lógica política". García respondió: "Me volví a leer los estatutos y no vi eso reflejado en ningún sitio". Recordó de paso el socialista que él ocupa su actual cargo gracias a "otro proceso regulado" del partido, el del congreso local del pasado abril, que le hizo sustituir a Iván Fernández Ardura. "Y hubo quienes pensaron que no debería haberse hecho", recalcó. Señaló también que la labor de la Agrupación será "hacer un proyecto de gobierno" para las próximas elecciones "independientemente de quién sea el candidato", que deberá "ser elegido por la militancia, ya sea por acción o por omisión", firmando o no firmando. Y, sobre si el partido cuenta o no con encuestas que avalen cómo impactaría en las elecciones un posible cambio de candidato, simplemente manifestó: "Trabajamos siempre con datos, pero hasta aquí puedo leer". Plan de Movilidad Tampoco se mostró preocupado García sobre el plan de movilidad, ahora que el partido dio a conocer un listado de peticiones de reforma con el que acaba por mostrar discrepancias con casi la totalidad del documento elaborado por el equipo del edil de Izquierda Unida Aurelio Martín. "No se refleja nada que no les hubiésemos dicho ya y no marca líneas rojas, solo es para hablar", aclaró el secretario general, que explicó que el comunicado surge como un resumen de conclusiones a la primera reunión mantenida con la concejalía de Movilidad. "El gobierno local participó en esas reuniones y nuestra posición actual es trabajada, pero no inamovible", aclaró el socialista, que entiende que "de haber molestias", IU podrá hacérselas llegar en las próximas reuniones y que, en cualquier caso, el PSOE de Gijón "no contempla algo que no sea llegar a un acuerdo" con el equipo de Martín. "El objetivo es encontrar soluciones", completó.