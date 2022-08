San Andrés de los Tacones urge el desbroce del camino de la Pantana

"Nos sentimos abandonados por parte del Ayuntamiento". Estas son las palabras con las que los vecinos de San Andrés de los Tacones muestran su disconformidad ante la situación que vive la parroquia. El camino de la Pantana, en la ladera del Monte Areo, ha estado excluido en los dos últimos planes de desbroce por parte de la alcaldía. "Los coches que pasan por ahí se rayan, no tienen visibilidad y ya es casi imposible que circulen dos automóviles a la vez porque la broza ya llega a la mitad de la carretera", denuncia Bryan Calvo Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés de los Tacones.

En el plan de desbroces del año 2020, exponen los vecinos, “se reclamó su limpieza y ésta tuvo lugar, sin embargo, este último año y el anterior se volvió a solicitar y seguimos esperando”. “Hace dos meses nos dijeron que la empresa encargada del desbroce no podía incluir el camino dentro del plan porque no estaba asfaltado, otra cosa que no sobraría que hicieran. Pero desde el Ayuntamiento dijeron que, a que a pesar de ello, enviarían maquinaria apropiada para realizar la labor y a día de hoy seguimos esperando, esa fue la última respuesta que tuvimos", contextualiza Calvo sobre el caso que mantiene en vilo a los habitantes de la parroquia, que ya fue en julio testigo de un incendio en el Monte Areo.

"Lo único que pedimos es un trato digno. Cuando contacté para pedir el desbrozo ni siquiera sabían el nombre del camino. Nuestros propios representantes nos desconocen. En otros barrios no ocurren cosas así, nosotros tenemos los mismos derechos", destaca Calvo, que en el último trimestre de 2021 tomó el relevo en la presidencia de la asociación a Eusebio Ortega. "Nunca he visto algo similar. Nos hemos esforzado mucho por este lugar", señala con indignación Ortega. A su lado, su hermano Julián asiente.

San Andrés de los Tacones fue también una de las principales víctimas del surgimiento y posterior parálisis del Polígono de la Zalía, que se inició en 2010 y causó la expropiación de numerosos habitantes de la parroquia. El censo de 2013 sitúa en 165 los residentes de San Andrés, "ahora rondamos los 180", aseguran en conjunto los afincados, que antes de ayer llegaron con desánimo a señalar el trazo más afectado del camino, que está a orillas del Monte Areo. "Después de que hicieran el polígono mucha gente tuvo que vender su casa por obligación, eso lo arruinó todo y ahora somos muchos menos, pero eso nos da más ganas de luchar", se lamentaba María Ángeles Llavona, otra de quienes pueblan la zona. A ella se trasladaba recientemente Damián Fernández junto a su familia. Damián no había visto la situación del lugar hasta hace dos días, cuando incrédulo declaró: "No me esperaba que estuviera en estas condiciones. Había oído hablar de ello, pero hasta que no lo he visto no me lo he terminado de creer".

El sentimiento de dejadez por parte de la municipalidad es el protagonista en un lugar en el que se cuestionan la razón por la que "a otros sitios no les falta limpieza y a nosotros sí, no pedimos que vengan todos los meses, pero sí que nos ayuden", apuntaba con indignación el presidente de la Asociación de Vecinos.

Además de la broza que hoy ocupa gran parte del Camino de la Pantana, el asfalto también fue en su día la gran inquietud de este grupo de vecinos, entre los que destaca el empeño que han hecho por la parroquia. "El Ayuntamiento nos trajo el cemento y lo esparcimos con nuestras manos porque habían dejado sin hormigonar gran parte de la vía, eso también fue labor nuestra", explica Eusebio Ortega, que en el momento de la labor ocupaba el puesto de presidente, "de esto hará unos 15 años", rememora mientras, a unos metros de él, en el camino lleno de broza, Ángeles García muestra uno de sus brazos, que está repleto de arañazos. "No puedo ni sacarlo por la ventanilla para tomar el aire tranquilamente porque la broza me causa heridas", afirma alborotada.