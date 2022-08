"Gijón es una ciudad muy cinéfila; queremos unir lo que es el cine y la música"

El director de CortoGijón y del Festival de Videoclips de Oviedo (FIVO), Sergio Valbuena (Gijón, 1980), es ahora parte de la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón, que a del 29 hasta el 31 de agosto, celebrará en la antigua Escuela de Comercio de Gijón su primera edición. En esta cita, la entrada será gratuita todos los días hasta completar el aforo.

–¿En qué consiste esta primera edición de la Muestra de Cine Documental Musical?

–Es una propuesta de la Asociación Cine Club Asturias y, además, es la única muestra de cine documental musical que hay en Asturias. Ojalá sea la primera piedra de muchas.

–¿Cómo comenzó a formar parte de esta cita fílmica?

–Contactaron conmigo para hacer la programación de un documental musical. Sí es verdad que el género documental está ahora en auge y no había nada parecido en Asturias que hablara del documental musical, un género que esta ahora mismo digamos en la cresta de la ola. Ya nos conocíamos de Corto Gijón, y me propusieron hacer la programación de esta primera edición, y me parecía una idea estupenda. Es un género que me encanta y un género que domino. Es un mundo del cine y la música que me encanta conjugar.

–¿Y cómo surgió la idea de este evento?

–Nos parecía una buena idea poner esta primera piedra con un evento que esperemos que tenga su continuidad en el tiempo y que forme parte de la cultura de la ciudad, y bueno estamos convencidos de que así será.

–¿Por qué en Gijón?

–Digamos que este festival bebe mucho de los festivales que están ocurriendo ahora, como el de San Sebastián o Barcelona, entonces queríamos trasladar esa idea de festival a Gijón, que está muy vinculada tanto al cine como a la música. Gijón es una ciudad muy cinéfila. Queremos abarcar o unir lo que es el cine y la música, nos parece una idea muy apropiada para una ciudad como Gijón.

–¿Cómo está enfocada esta muestra documental musical?

–Para esa primera edición contamos con una programación bastante atractiva, que además toca mucho lo local, que es algo que queremos mostrar.

–¿Qué intentan transmitir con esta programación tan completa?

–Lo que queremos transmitir a través del cine es conocer cómo es el mundo de la música. Además, abrimos con un documental como "Paco Loco: Viva el Noise", y no hay cosa más ligada a Gijón como Paco Loco. Ahora hay mucho auge del audiovisual del cine español, pues queremos transmitir una muestra exclusiva de documental musical que no pertenece a una sesión paralela, sino que es un espacio propio.

–¿Qué elementos destacaría de este festival?

–Destacaría la apertura, con el documental de "Paco Loco" y la clausura del miércoles con "Llúz dágostu en Xixón", que es un documental que hizo Alejandro Nafría. Digamos que abrimos y cerramos con algo local y tenemos un programa muy muy atractivo, donde podemos decir que sobresaldría el estreno de "Dois Tiempos", que es el estreno en España. Para un festival que nace este año pues tener un estreno pues es algo muy importante, y luego los documentales argentinos y de las Islas Baleares. Y el miércoles, antes de "Lluz d’agostu en Xixón", tenemos el documental de Álvaro Menéndez Granda, que estuvo hace poquito en Gijón en el Festival de Música Antigua, y trae un documental que se llama "A Través de un Teclado".

–¿Y qué espera del público gijonés a corto y a largo plazo?

–Queremos que se lo pasen bien. La programación nos ha costado mucho, bueno, me ha costado mucho, porque había mucho material, y hemos optado por poner el foco aquí en lo local, lo ligamos también a un estreno en España que se puede considerar muy atractivo para la muestra. Esta primera edición está muy vinculada a lo que es el cine, y ojalá podamos hacer en un futuro una programación complementaria con charlas y conciertos.