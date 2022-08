Martín, sobre la propuesta del PSOE: "Dos páginas no son una enmienda a la totalidad"

Enmienda a la totalidad del PSOE al Plan de Movilidad. Eso es lo que vieron todos los partidos de la oposición municipal en la propuesta de cambios sobre el documento emanada de la nueva ejecutiva del PSOE liderada por Monchu García. No es lo que ve Aurelio Martín, responsable del Plan como edil de Movilidad y el único miembro de IU en el gobierno. "El Plan tiene 350 páginas, dos no son una enmienda a la totalidad", aseguró el edil poniendo en la balanza el peso en papel del documento del gobierno frente al del listado de propuestas que se hace desde la Casa del Pueblo.

Que, aunque ocupen poco espacio son de calado ya que suponen reformar el calendario, el coste y la presentación de las medidas y pone en duda la necesidad de algunas peatonalizaciones o proyectos que plantean pérdidas de plazas de aparcamiento. El mayor motivo de quejas desde la ciudadanía.

En todo caso, Martín echó mano ayer de la visión del vaso medio lleno para solventar el desencuentro. "No saquemos las cosas de contexto. Eso de la enmienda a la totalidad no es lo que ha dicho la ejecutiva socialista, todo lo contrario, dice que no hay líneas rojas y que este es un tema da debate", indicó en referencia a las últimas declaraciones del secretario general del PSOE sobre un asunto que molestó al gobierno de Ana González, y a IU como partido, más por las formas que por el fondo. Las formas fueron hacer públicas unas discrepancias sobre el Plan que se estaban tratando entre ambos partidos en reuniones internas. "Yo en estos momentos no estoy situado en un punto y seguido, estoy situado en un punto y aparte", remató Martín.

El edil no fue tan condescendiente con la oposición municipal: "Es una oposición frentista que lleva tres años diciendo que no a todo como forma de asalto al poder y sin dar ni una sola propuesta para Gijón".