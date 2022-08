Con el Plan de Movilidad copando de nuevo el foco mediático, el entorno sindical de Emtusa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una "reforma integral" al servicio. Pedro Roldán, responsable del área de movilidad de Comisiones Obreras e integrante de la sección sindical de la empresa municipal, alerta del "exagerado" volumen de horas extraordinarias del personal de Emtusa y la baja reposición de la flota, "muy envejecida".

Roldán ha revisado los datos de otras empresas públicas de transporte y arroja las siguientes cifras: "Pamplona, con menos habitantes que Gijón, tiene 149 autobuses. Valladolid, algo mayor que Gijón, tiene 150. San Sebastián tiene 142. Vigo, con una población similar a la nuestra, tiene 116. La Coruña, con menos habitantes, tiene 93". La flota de Emtusa, añade Roldán, tendría que renovar una media de ocho autobuses cada año para no seguir envejeciendo. "Y se compran cuatro o seis, así que cada año estamos peor. Gijón, además, no tiene ningún autobús de emisiones cero, y debemos ser ya casi la única ciudad grande de España en esta situación", reprocha el sindicalista: "A día de hoy no estamos preparados para asumir un aumento de la demanda".