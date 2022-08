"Están echando leña al fuego para que no haya integración"

Guillermo Pescador Benavente, gijonés de 72 años, afiliado hace cinco al PSOE, se ha convertido, sin buscarlo, en el portavoz de un grupo de militantes molestos con la recogida de firmas para forzar la celebración de primarias a la alcaldía de Gijón. Son críticos, además, con la actuación al respecto de la ejecutiva local del partido. Pescador, antiguo funcionario de la Universidad de Oviedo, formaba parte de la candidatura de Iván Fernández Ardura en la última asamblea congresual.

–¿Cómo se fraguó el escrito que enviaron a la ejecutiva local?

–Tenemos un chat de afiliados en el que nos movemos unos cuantos y nos preocupó mucho lo que está ocurriendo en la agrupación. Por eso decidimos redactar un escrito.

–¿Por qué ven negativo convocar primarias?

–Somos grandes defensores de las primarias pero en este caso no las vemos oportunas, ni lógicas ni justificadas. La norma general, bien pensada, es que para que un alcalde pueda continuar su gestión, puesto que un mandato se queda corto para desarrollar proyectos, sean candidatos los alcaldes que quiera seguir. En ningún sitio de España se recurrió al sistema extraordinario de recurrir a las firmas para hacer primarias. Los que lo piden están en su derecho, pero nos extraña mucho, la situación de Gijón no da para ello.

–Quienes lo promueven dicen que hay un cuestionamiento social de la Alcaldesa.

–Está pesando muchísimo el tema de la movilidad. Eso parece que está oscureciendo la gestión de las demás concejalías. Además, no está demostrado que la gente esté en contra de lo que se hizo en el "cascayu" y demás, aunque generó mucha polémica con la sentencia de Stop Muro. Pero eso no tiene por qué oscurecer la gestión, aparte de que creemos que los socialistas deberían arropar a su Alcaldesa.

–Continúe.

–Si ven que hay algún problema, transmitirlo por los órganos internos sería lo leal. Lo que caracterizó la época de Iván Fernández Ardura como secretario general fue la apertura de puertas. Hubo personas que se retiraron voluntariamente pero tuvieron ocasión de participar en asambleas y de haber alertado sobre los peligros que ellos veían. No estar atechados y ahora salir con esto. Parece que les venían bien las críticas de la derecha y de Stop Muro.

–Los impulsores del proceso dicen que es lo más democrático.

–A un sector del PSOE gijonés, en el que se incluye a la Ejecutiva o gran parte, al parecer no les gustan los estatutos del partido. Venden una interpretación "sui generis" según la cual pesa tanto un procedimiento general previsto para todos los alcaldes socialistas de ciudades de más de veinte mil habitantes, como el extraordinario, que exige una mayoría absoluta de los militantes de esa ciudad para privarles de su derecho. Y que hasta ahora no se había utilizado en ninguna. Será que tenemos fama de "grandones", somos los más demócratas de España.

–¿Y qué opina de que cuestionen abiertamente la validez de la Alcaldesa como candidata?

–Si dicen eso, tendrán que explicar los motivos.

–¿Cuál cree que es su motivación?

–Mi opinión personal es que no aceptaron de buen grado que Ana González ganase las primarias en 2018 y esta es su ocasión de tener la revancha para quitarla. Ya entonces decían que no era adecuada, cuando luego ganó las elecciones subiendo cuatro concejales.

–¿Por qué dicen que la ejecutiva local está favoreciendo la recogida de firmas?

–Tratan de invitar a la Alcaldesa a renunciar a su derecho. Y tenemos la sensación de que están activando lo que va a ser la recogida de firmas.

–¿Si el PSOE tiene un retroceso en 2023, quien tendrá que rendir cuentas?

–Seguramente entonces habrá una guerra por el relato, achacándose el retroceso unos a otros. Ojalá no sea el caso. Pero por desgracia va a ser difícil enderezar las cosas. Nosotros entendemos que una ejecutiva debería apoyar al gobierno local haciendo ver las buenas cosas que hace, y no meterse en estos fregados. Las divisiones no conducen a nada bueno.

–¿Cómo cree que se puede reparar la fractura?

–Lo curioso es que el actual secretario general se presentó a las elecciones diciendo que su idea era intentar coser. No parece que el método más adecuado sea querer prescindir de la Alcaldesa. Se ve que hay una cierta presión que le ha hecho cambiar de idea.

–¿No ve posible que se pueda ir a una integración?

–En estos momentos están echando leña al fuego para que no sea así. Mi deseo y el de muchos sería que las cosas se normalizase y colaborar todos juntos, porque no dejamos de ser compañeros.