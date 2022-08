Gijón se bebe un récord de 9.796 culetes

Deseó Maxi Rodríguez hace unos pocos días en su pregón de la Semana Grande que se ahogara la crisis en sidra. Y dicho y hecho, porque ayer la playa de la arena de Poniente, tras dos años seca, volvió a teñirse de marrón oscuro empapada de la tradicional bebida asturiana. Gijón no falló. Volvió a superar el récord mundial de escanciado simultáneo holgadamente. Las 9.721 personas que se dieron cita se quedaron cortas comparadas con las 9.796 almas que ayer empinaron la botella de vidrio verde para degustar un culete épico. El que sirve para poner el broche de oro del verano de la vuelta de la vieja normalidad, tras dos de pandemia. De todos los barrios y parroquias, de León, de Salamanca, de Madrid, de Barcelona y hasta de Bélgica, Poniente rugió a la vieja usanza con una sola voz que cantó, pasadas las nueve de la noche y con el récord superado, el himno de Asturias y el "Gijón del Alma". "Tras dos años, no veíamos el momento de volver", comentaron los presentes.

No había dado el reloj las seis de la tarde, la hora de la apertura de puertas en Poniente, cuando la cola para entrar al arenal zigzagueaba casi hasta la mitad de la calle Rodríguez San Pedro. La expectación demostraba que el escanciado simultáneo es una de las actividades señeras de la Fiesta de la Sidra Natural, el evento en el que se engloba la actividad de anoche. La señal de alerta para avisar de que todo empezaba la dio la voz metálica de Brian Johnson, el vocalista de "ACDC", cantando por la megafonía el tema "Shoot to Thrill".

En la azotea del edificio de Salvamento de la playa, el actor y humorista Alberto Rodríguez, de traje y deportivas, fue el encargado de amenizar la larga espera que aún les quedaba por delante a los primeros valientes que accedieron al arenal. "Esta es la mayor romería playera de España", catalogó el maestro de ceremonias. Puntual desde las cuatro de la tarde estaba a la cabeza de la cola de acceso Amor Bouzas, una gijonesa de 80 años oriunda de El Llano. "Es una fiesta muy grande para Asturias y para Gijón. Después de dos años no podía acabarse", dijo con la ilusión a flor de piel.

Verdadera devoción y fidelidad siente por el gigantesco escanciado Nirenchu Bartolomé, otra de las gijonesas que accedió de las primeras a la playa. Ella se movía, como una más del staff municipal, entre la arena y el edificio de Salvamento con un archivador azul bajo el brazo donde guarda recortes de prensa y fotografías de otros años. "Vengo siempre. No me lo perdí ni el año en que murió mi padre ni cuando murió mi hermano", explicó. "Lo llevo en la sangre", añadió. Quedó más claro que el agua porque estuvo pendiente de todo. De llevarle una casadiella al humorista y de grabar con el móvil la actuación de la artista Nerea Vázquez. La cantante, elegantísima con su vestido negro, se acercó a Poniente antes de irse derecha al teatro Jovellanos a estrenar la comedia "Vuelve Raffaela". Entonó, animando a los presentes, el tema "¡Escáncialo!", la versión sidrera del éxito de Eurovisión de Channel, "SloMo".

Pasaban poco más de las seis y veinte de la tarde cuando por megafonía se corroboró que había 800 personas en la playa. Se sabía porque Javier Nogales, el notario que habría de certificar horas después la consecución del récord mundial, clicaba junto al resto de su equipo con un aparato todos y cada uno de los individuos que accedían a Poniente. De camisa blanca impoluta, "más blanca que la del Real Madrid, como dijo Alberto Rodríguez, el profesional también disfrutó de la cita. "Llevo ya 14 años con ello y a mi esto me hace una ilusión tremenda", aseveró. "Pasa todos los años igual. Siempre a última hora entra todo el mundo", avanzó con criterio experto, sin fallar.

Pasaba por el horizonte cantábrico uno de los cruceros que atracaron estos días en El Musel casi a la vez que cuando Javier Lara y su pareja María Pineda se sirvieron un culete de entrenamiento. Vienen de Barcelona y les faltaba técnica, pero no intención. Tras varios días en la región de vacaciones llegaron ayer a Gijón y ya están enamorados de la ciudad. "Me vendría a vivir aquí. Ella no quiere, por la familia. Yo también tengo familia, pero vendría igual", comentó Lara entre risas. La coña marinera ya la tiene más que cogida. Del otro lado del puente aéreo, de Madrid, también aguardaban por el récord Patricia Martín y Raúl Miguel, que llevan poco menos de un año residiendo en Gijón. "No conocíamos esto y lo queremos vivir", afirmaron.

El número de personas sobre la arena fue subiendo como la marea y para eso de las siete y media ya había 4.000 haciendo tiempo, lejos todavía del récord, escuchando a la Banda de Gaitas Noega y muchas, la mayoría, con su botella de sidra Quelo, la empleada este año para el récord. Esta bebida fue galardonada como mejor Sidra Natural de Asturias en el pasado Salón de la Sidra, como recordó Guillermo Guisasola, presidente del Consejo regulador de la sidra, presente ayer en el arenal gijonés.

Para hacer tiempo, algunos guajes hacían castillos de arena y otros peloteaban con camisetas del Sporting –alguna del Oviedo también se vio–. El grupo de Loli Álvarez, con mesa, sillas y todo, se dio un festín de tortilla y queso, sin quitar ojo de las gaviotas que planeaban por el cielo encapotado como si fueran los cazas del Festival Aéreo. La más original en eso de hacer tiempo fue Teresa Davila, una gallega afincada en Bélgica que esperaba por el récord en las escaleras exteriores a la playa pintando y dibujando en un bloc de notas su paso por la región. "El ambiente me está pareciendo increíble", consideró.

Minutos antes de las nueve, subió al edificio de Salvamento Jorge Ramos, más conocido como "El Parrochín", propietario de la sidrería Los Pomares y el que escanció el primer culín de este evento allá por 1998. Cayendo la noche y pasados pocos minutos de las nueve, se tuvo ya la certeza de que se había pulverizado el registro de 2019. "Vamos, señora, corra", clamaba Alberto Rodríguez cuando apenas quedaban cien personas para superar las 9.721 personas de hace dos años. Toda la playa rugió y explotó de júbilo cuando Nogales, el notario, dio fe de que había en Poniente 9.796 personas dispuestas a hacer historia dejando correr la sidra. Como uno solo, las 9.796 almas escanciaron un culete para coronar a Gijón como la ciudad donde se realiza el mayor escanciado simultáneo. Quizás, la única en la que se intenta. Pero como si eso restara algún mérito.

