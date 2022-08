Gijón se descubre desde el mar

El auge del turismo internacional este verano ha supuesto un revulsivo para la ciudad. Multitud de visitantes extranjeros apuestan por Gijón para disfrutar de unas largas vacaciones, mientras otros aprovechan al máximo el tiempo que pasan en suelo gijonés por breve que sea. Una oportunidad que también llega por mar. El jueves atracó en El Musel el crucero "Star Legend". Y ayer fue el turno del "Aida Sol", que lo hacía por tercera vez esta temporada, y del "Spirit of Discovery", que realizaba su debut en el puerto. Tres barcos en cuestión de 48 horas. Y, a bordo, turistas de diferentes procedencias que no dudaron en explorar los entresijos de la ciudad durante su escala antes de navegar hacia el siguiente destino.

En el "Aida Sol", que partió desde Hamburgo el pasado 21 de agosto, venía la alemana Inge Ahnfelbt, que contó que ya había estado en España, pero nunca en el norte. Tras un primer paseo por Gijón, su impresión de la ciudad fue positiva. "Se ve que es muy turística", señaló la crucerista, que comentó que esta travesía marítima suponía "una oportunidad para conocer el norte de España y ver interesantes lugares". La germana palpó enseguida la diferencia respecto a las zonas españolas que había visitado previamente. "Aquí no hace tanto calor como en el Mediterráneo", bromeó.

También desde Alemania zarpó el matrimonio formado por Silke y Thomas Thesinga. Ellos tampoco habían visto nunca Asturias. "Es un sitio muy agradable", destacó el varón tras un primer vistazo al paisaje. La pareja, que en años anteriores había veraneado por Barcelona y Mallorca, tenía claros sus planes para sacarle partido a su estadía en Gijón: un paseo por el centro, dedicar la jornada a hacer compras y, si no se acababa de torcer el día, una escapada a la playa antes de volver al barco. Silke Thesinga, que reconocía que "la ciudad parece muy interesante", debatía ayer con su marido la posibilidad de organizar unas futuras vacaciones que les permitan conocerla mejor. Eso sí, el crucero no será el método de transporte empleado. "Quizás regresemos, pero en coche", recalcó Thomas Thesinga, que reflejó su deseo de explorar el norte del país. Por lo pronto, Bilbao será la próxima parada en la ruta del "Aida Sol", que hará escalas en Francia antes de retornar a su punto de partida, Hamburgo.

El crucero "Spirit of Discovery", por su parte, empezó su trayecto en Dover (Inglaterra) el pasado día 17 y, en su mayoría, lleva a bordo a ciudadanos británicos, así que este grupo de viajeros se mostraba ayer más familiarizado con la climatología asturiana. Lo señalaba , al menos, John Evison. Oriundo de Lincolnshire, el inglés apuntó lo "cambiante" que es el tiempo en la región, circunstancia de la que se percató rápidamente.

Evison ya había estado en España "muchas veces", pero la escala del crucero en Gijón le brindó la ocasión de pisar el norte de la península por vez primera. El británico expresó lo atractivo que era este viaje para conocer "bonitos lugares a los que nunca he ido". Tras sendas escalas en Bilbao y La Coruña que le proporcionaron a Evison un primer vistazo de lo que ofrece el Norte, al inglés no le hizo falta pasar mucho tiempo en las calles de la ciudad para constatar que las sensaciones vividas en el País Vasco y Galicia podían aplicarse a Gijón. "Acabo de llegar, pero es muy bonito", declaró John Evison, que no descartó regresar en un futuro, ya sin cruceros y escalas de por medio, para disfrutar de las bondades gijonesas con más calma. "Es posible", auguró sobre esa posible vuelta.

Sin embargo, el siguiente destino del viajero, y el de los demás turistas del "Spirit of Discovery", será el puerto de Santander. En el horizonte, una parada en St. Malo (Francia) como penúltimo paso antes de concluir la travesía en Dover. Un trayecto por mar que ha facilitado a cientos de turistas en los dos últimos días la posibilidad de conocer Gijón, aunque sea de paso. Algunos de ellos se han quedado con ganas de más.