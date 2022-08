El Grupo reprocha que se les "excluya" del plan de renaturalización del Piles

La noticia de que el Ayuntamiento fichará como asesor a Ecologistas en Acción para supervisar el plan de renaturalización de El Piles ha sentado mal en el Grupo Covadonga, que adelanta que "peleará" por su propio proyecto –que aboga por mantener un anillo navegable con azudes hinchables– pese a sentirse por ahora "excluidos" por el gobierno local, en especial por la concejalía de Medio Ambiente liderada por Aurelio Martín. "Asturias será la imagen deportiva del piragüismo en España los próximos dos años y sin embargo Izquierda Unida se empeña en tirar por tierra todo ese esfuerzo autonómico", razona el club, que en el actual clima enrarecido entre ambas formaciones asevera: "Parece que los objetivos del IU y PSOE no son los mismos".

A juicio del Grupo, "es evidente que el proyecto propuesto para la renaturalización del río Piles presenta una carencia sustancial para que se pueda desarrollar el piragüismo como actividad reglada donde se pueda practicar el deporte base". La idea de mantener esta disciplina deportiva en la ciudad, pero sin el anillo navegable y desplazando a los usuarios a la zona de la desembocadura del río, es descartada por los grupistas porque aseguran que sería la solución "más peligrosa" al exponer a los piragüistas a las corrientes y las mareas. "La instalación de un pantalán sería insultante", aseguran.

El fichaje de Ecologistas en Acción ha acabado por enfadar a una entidad que dice ser "la primera interesada" en que el entorno del Piles no esté contaminado. "Nosotros participamos en la Consejo sectorial de Medio Ambiente, igual que Ecologistas en Acción, cada uno con sus aportaciones y su visión del río. Se nos escuchó, o eso creemos, y se nos ignoró, como se está demostrando", reprocha el club, que lamenta no haber recibido la oferta de ser asesores del plan mediante un convenio similar al que se ha acordado con los ecologistas: "Aunque no le guste a Aurelio Martín, el Grupo también forma parte del ADN de Gijón".

La entidad dirigida por Antonio Corripio asegura confiar todavía en poder sacar su proyecto de azudes hinchables adelante, porque entiende que el proyecto actual de renaturalización "no es incompatible" con recuperar el anillo en otro momento. "Lo vamos a pelear", aseguran. Esperaban, sin embargo, poder plantear sus ideas "de la mano" del Consistorio y no que se les "excluyera de esta manera tan poco sutil y bastante dolorosa".

El plan director, pendiente de poder desgravar nuevos patrocinios

Mientras la polémica con el anillo navegable continúa, el Grupo sigue centrado en sus dos proyectos estrella: las obras de mejora en todas sus sedes y el plan director. Estos dos temas centraron la reunión celebrada ayer en la sede principal de la entidad con los veteranos del club, a quienes se les informó de que, tal y como había señalado este diario, las obras comenzarán finalmente la semana que viene e incluirán el anunciado sistema de reconocimiento facial, aunque para el Grupo lo más destacable de la obra será la adecuación de todas las entradas, liberándolas de barreras arquitectónicas, para facilitar el acceso de usuarios con movilidad reducida y usuarios que acudan a las instalaciones con equipamientos deportivos y carritos de bebé, por ejemplo. En cuanto al plan director, el Grupo informó ayer a sus socios que las gestiones siguen en marcha y que el foco está ahora puesto en conseguir el sello del Consejo Superior de Deportes que permitirá a la entidad gijonesa acceder a desgravaciones fiscales para futuros patrocinadores, un paso que el club considera imprescindible para captar nuevos fondos y poder poner en marcha otros proyectos. El plan de obras en todas las sedes del Grupo costará algo más de 400.000 euros y se espera que quede saldado en cuestión de dos meses y medio. La mayor parte del presupuesto se irá en las mejoras de los accesos, que serán especialmente notables en la entrada norte a la sede de Las Mestas, la más grande de la entidad, que verá mejorada su pavimento y lucirá una entrada mucho más amplia.