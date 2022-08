"No hay riesgo real de perder fondos europeos por el Plan de Movilidad", dice Ciudadanos

"No hay riesgo real de perder fondos europeos por no contar con un nuevo Plan de Movilidad antes del 31 de diciembre". Así lo asegura el concejal Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, para quien esa posibilidad advertida por la concejalía que lidera Aurelio Martín no es más que un "elemento de presión política o casi de chantaje para poder aprobar su plan, que no parece ni siquiera convencer a sus socios de gobierno".

En contra de lo que se defiende desde el gobierno local, Pérez Carcedo asegura que la única exigencia en la convocatoria de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones era contar con un plan de movilidad aprobado en el momento de la solicitud. "Un requisito que Gijón ha cumplido en base al plan aprobado en 2014. Una vez concedidas las ayudas el único riesgo para perderlas es que no se lleguen a ejecutar a tiempo", señaló el edil para quien las zonas de bajas emisiones ya tienen el soporte de la ordenanza de movilidad. Eliminada esa urgencia, la formación naranja pide retirar el actual plan y elaborar uno nuevo a partir del diálogo y la negociación: "Eso es lo más sensato".