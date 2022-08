Vega y Cenero se van de fiesta

Vega y Cenero tenían ganas de fiesta. Muchas. No importó que el día amaneciera malo y que la Fiesta de la Sidra Natural hiciera la competencia desde Poniente. Tras dos años sin poder disfrutar de los festejos por la pandemia los vecinos de ambos barrios se volcaron, y a ellos se sumaron muchos más. Ayer solo fue el principio de un fin de semana repleto de bailes, juegos, tradición y gastronomía. "No era de esperar que hubiera tanta gente", confesaban los organizadores de las fiestas.

En Vega el disparo de voladores a media mañana anunciaba el inicio de una jornada que atrajo a muchos, grandes y pequeños. "Había muchas ganas de salir de casa, y eso se está notando", afirmaba Geli González, una de las asistentes al encuentro festivo. "Hay más gente que otros años", aseguraba.

La tarde fue de los niños en un ambiente más familiar que poco a poco llenó las inmediaciones de la Iglesia de Vega. Una romería "para divertirse en familia". La elaboración de diferentes manualidades, entre ellas un llavero que los participantes pudieron llevarse a casa de recuerdo fue la primera de las actividades.

Pero la exhibición canina, que estuvo a cargo de la organización "Yes We Can", animó aún más al público asistente. Niños y adultos contemplaron el desfile y, más tarde, asistieron a la entrega de regalos y diplomas para los perros ganadores.

Aún habría que esperar unas horas más para que la fiesta quedara oficialmente inaugurada con el pregón, del que se encargó Herminio Torre, expresidente de la Asociación vecinal de Vega-La Camocha. Un honor para un veterano líder vecinal que lleva mucho pateado y luchado por la parroquia. Luego, música y más música.

Parrillada y postre

Que hoy sigue al ritmo de tambores y gaitas de la mano del grupo "La Cruz de Ceares", con una sesión vermú a partir de las 13.00 horas. Por la tarde, después de la parrillada habrá varias actividades y la jornada culminará con una verbena a cargo de "Mina Longo", "Arancha Miñán" y DJ "Cuco".

Por su parte, en las fiestas del Club de la Amistad en Cenero, el pistoletazo de salida lo daba el reparto del bollu, junto con una botella de vino, a todos los socios de la entidad en una cita nocturna. En Cenero se lo tomaron con calma: bollo y luego verbena. Nada más para calentar motores a la la espera de la programación de sábado y domingo Hoy, la jornada arrancará a media tarde con el concurso de postres caseros y una misa por los socios difuntos del Club. Por la noche, el grupo "Madastur" pondrá fin a la jornada.

Tanto los vecinos como los organizadores de ambas fiestas han coincidido en que, "ya había muchas ganas de que empezaran los festejos, tras dos años sin celebrarse". Y, aunque las primeras impresiones en la jornada de ayer ya son positivas, se espera que hoy y mañana asista "mucha más gente".