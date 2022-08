"Todo lo que acompañe a la marca PSOE en la ciudad debe sumar, no restar"

La exconcejala Begoña Fernández es la vicesecretaria general del PSOE de Gijón y la persona de contacto de la ejecutiva con Ana González y la Federación Socialista Asturiana (FSA) ante la recogida de firmas promovida por un grupo de afiliados para forzar primarias con la intención de que la Alcaldesa no repita.

–¿Usted va a firmar?

–Creo que en un proceso de estas características lo más importante es que se garantice el anonimato de quienes firman.

–Barbón habla de barullo.

–La palabra me parece desafortunada y más teniendo en cuenta que él llegó a la secretaría general con un discurso muy claro en favor de la participación de la militancia. El debate, sin duda, no es barullo.

–El debate se produjo en la ejecutiva local.

–Es un tema que se abordó pero del que no hay tomada una decisión colegiada y cada persona actuará como mejor considere. Lo que sí tenemos todos claro, como decisión colegiada, es que el debate en la organización debe producirse porque no debemos ignorar los debates que hay en la ciudad.

–Militantes piden que la ejecutiva no facilite recoger firmas.

–Nos piden que actuemos contra los estatutos.

–Dicen que no debería de haberse abierto esto sin datos verificados y contrastables.

–La dirección política siempre toma decisiones basándose en los datos. Quiero pensar que los promotores de las firmas han tomado las suyas basándose en un profundo análisis de la coyuntura política, ya que son militantes experimentados, y en contacto con la ciudad.

–¿Tan mala es su encuesta?

–Comprenderá que no me pronuncie al respecto. Lo que sí le puedo asegurar es que además de llevar varios meses reuniéndonos con todo tipo de asociaciones y colectivos, en la dirección del PSOE de Gijón trabajamos con datos, concretos y precisos.

–Da que pierden un edil.

–Si existe algún dato, sea del tipo que sea, que nos advierte de que nuestros representantes no están conectando con las necesidades de la ciudadanía, no estaría de más que los afectados, en este caso la Alcaldesa, lideren ese proceso de primarias. Someterse voluntariamente a la reválida interna no sólo es más democrático sino que demuestra el respeto por la organización y la ciudad.

–¿Se ha intentado convencer a la Alcaldesa de que renuncie o al menos acepte primarias?

–Con la alcaldesa se ha mantenido en todo este tiempo una relación cordial, sincera y leal. A veces asumir según qué realidades es costoso pero en política es muy importante rodearte de personas que te ayuden a mejorar cada día y a estar con los pies en la calle.

–Se habla de primarias, pero no de candidatos.

–Siempre hemos sido un partido con una buena cantera.

–La ejecutiva local es proclive a que haya cambio y la FSA a que siga la Alcaldesa.

–Nosotros siempre seremos proclives a que la organización debata internamente y que la militancia se pueda expresar con total libertad. Y además a cooperar con el gobierno municipal y que las decisiones sean colegiadas.

–¿Las tensiones internas pasan factura en las elecciones?

–Los debates internos, las primarias, nunca nos han pasado factura hasta ahora. Como dice Adrián Barbón, todos somos eslabones de una cadena, en ese sentido Ana es una alcaldesa en tránsito; la vocación de permanencia la tienen los 130 años de historia del PSOE gijonés, no las personas. La organización, y el proyecto político han de estar siempre por encima de las apetencias personales.

–¿Si faltan firmas y repite la Alcaldesa, todo este cuestionamiento no será un desgaste?

–Primero habrá que analizar los resultados en toda su dimensión, y saber si ella está dispuesta a continuar. Lo que opine la organización no debe dejar a nadie indiferente, porque será una forma de saber lo que piensa nuestro electorado. Todo gobernante debe escuchar.

–Hay quien plantea que la ejecutiva debería dimitir si no se consiguen las firmas.

–Es absurdo.

–¿En la lista electoral cree que deberían ir personas de todas las sensibilidades?

–Así se han hecho siempre y así se hará.

–¿Lo ve factible en la coyuntura actual?

–Por supuesto. Discutiremos, eso es sano, es normal siempre que se haga desde el respeto, sin crispación. Los alcaldes son elementos en tránsito pero la organización y sus valores permanecen.

–¿La ejecutiva respaldará a Ana González si finalmente es la candidata?

–La agrupación socialista va a respaldar siempre a sus representantes electos. Un respaldo asertivo, no como el de la ejecutiva de Ardura que era muy pasivo. La opinión del gobierno municipal es muy relevante pero aquí, lo estamos viendo, vamos a participar activamente, con éste o con cualquier equipo de gobierno. Una organización no puede ser un jarrón chino, tiene que ser una parte activa de la vida política, con gente que no renuncie a dar su opinión.

–¿En qué se ha variado el rumbo del gobierno local con la actual ejecutiva?

–Por ejemplo en el Plan de Movilidad, el reglamento de laicidad, el plan del Muro… en un estilo diferente en el que prima escuchar, pactar y consensuar.

–IU les ha acusado de deslealtad al hacer público el documento que han elaborado para modificar el Plan de Movilidad.

–La primera lealtad que ha de tener un partido de gobierno es con la ciudad. IU sabe que los partidos de gobierno debemos fijar posición política sobre cualquier tema y más si es tan trascendente como este. A partir de ahí, nuestras aportaciones suponen mejorar lo ya existente y son, además, un punto de partida para seguir negociando con los socios de gobierno.

–El Muro: ¿un carril o dos?

–Los carriles que quiera la mayoría.

–¿Cree que se le ha dado demasiado protagonismo en este gobierno local a IU?

–IU tiene en este gobierno más responsabilidades de las que ha tenido nunca. Gobernamos muy cómodos con nuestro socio natural, pero eso no debe suponer nunca que existan compartimentos estancos.

–La conferencia política que preparan se va retrasando.

–Un poco, por todos estos procesos. Será lo más participativa posible y de ella empezarán a desgajarse las principales líneas del programa electoral.

–¿Las áreas clave?

–El empleo, la educación, la cultura, las nuevas formas de ocio y desde luego el reto del medio ambiente y del cambio climático

–Las últimas elecciones en España recogen un auge de la derecha, con esas perspectivas qué resultados prevén.

–El socialismo se ha comprometido siempre muy a fondo con la ciudad y se nos reconoce como el partido que hemos transformado esta ciudad. Ese es nuestro gran activo, por eso es tan importante cuidarlo y protegerlo, por eso todo lo que acompañe a la marca ha de venir a sumar y nunca a restar. Esa es la única manera de garantizar que siga existiendo una mayoría de izquierdas que en esta ciudad.

–Moriyón puede volver a presentarse.

–Lo primero que tendrá que hacer es explicar el balance de lo que hizo y es malo.