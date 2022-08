Comercios y vecinos se suman al plan de mayores y ayudarán a ancianos solitarios

Plan de choque contra la soledad en la tercera edad. A través del plan de mayores de Servicios Sociales, la zona centro pondrá este año en marcha un proyecto piloto que busca servirse de comercios y entidades locales para identificar a vecinos de más de 80 años que viven solos y sufren por no tener ningún tipo de compañía. En las primeras mesas de trabajo, celebradas en los últimos meses, se ha apostado por crear una alianza entre comercios, asociaciones vecinales, centros de salud, centros de día, fuerzas de seguridad y asociaciones de mayores para consensuar una hoja de ruta que fija como prioridad crear un censo específico, con nombre y apellidos, de todos los ancianos del centro, Laviada y Cimadevilla que, por su soledad, corren el peligro de sufrir accidentes en casa, ver deteriorada su salud y desarrollar problemas psicológicos. Comercios y entidades actuarán como "antenas informativas" para servir de enlace entre estos ancianos y el Ayuntamiento. "La idea es que todos estos mayores puedan tener una red de apoyo en su barrio que le anime a salir más de casa y pedir ayuda si la necesita", explica Marco Luengo, responsable de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Por ahora este proyecto piloto, que será de las primeras actuaciones en firme del plan de mayores, está en una fase embrionaria, con las primeras reuniones entre las entidades implicadas, que tras el parón del verano se retomarán en una semanas. Y por ahora la sintonía entre bomberos, sanitarios, vecinos y comercios parece clara y apuesta por crear una red que denominarán como "comercios amigables". ¿La idea? Impulsar acuerdos de mejora con negocios locales que, si logran cumplir una serie de requisitos –ser accesibles, que su cartelería esté en letras grandes, que los dependientes ofrezcan atención personalizada y que dispongan de sillas o bancos para sentarse, por ejemplo–, serán acreditados con un sello y un logo específicos que se colocarán en sus escaparates. Así, los mayores de la ciudad sabrán en qué tiendas pueden comprar de forma autónoma. Y, de paso, esos comercios podrán servir como "antenas" para informar a la mesa de trabajo del plan y a Servicios Sociales en caso de sospechar que alguno de sus clientes se siente solo y estaría dispuesto a participar en programas de acompañamiento o de teleasistencia.

El papel de los comercios en el plan de mayores, por lo tanto, apunta con que tendrá un papel clave. Pero a las primeras reuniones se han apuntado entidades de todo tipo. Están las asociaciones del centro, Laviada y Cimadevilla, así como sanitarios de los centros de salud de Puerta de la Villa, Laviada y Zarracina, junto a personal del servicio de bomberos, de la Unión de Comerciantes y de centros educativos del entorno.

Esta problemática, conocida como "soledad no deseada" –porque hay ancianos que, como cualquier otra persona, no tienen interés en ampliar su vida social–, tratará de aplacarse en la ciudad desde dos frentes. Por un lado, el comunitario, con la implicación de las entidades ya citada. Pero, por otro, y en palabras de Luengo, de forma "más proactiva" desde la propia área de Servicios Sociales. El reto planteado es aclarar cuántos de los ancianos que viven solos en la zona centro –son más de 2.000– no tienen una red de recursos. "Hasta ahora solo tenemos datos numéricos, no personalizados, pero en esa cifra habrá también muchas personas que viven solas pero que tienen una red familiar o de amigos y simplemente quieren vivir por su cuenta", razona el psicólogo, que espera que, una vez logrado ese listado, se pueda contactar con estos mayores por cauces accesibles, como llamadas de teléfono o por carta, para conocer su situación específica y derivarles, si quieren, a algún programa local de acompañamiento. Se espera que así podrán prevenirse desde accidentes por caídas en casa hasta problemas psicológicos por la falta de compañía.