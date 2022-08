Nadie se queda atrás en Laviada

Un camarero, un vecino, un turista y varios comerciantes y farmacéuticas. El incendio del viernes en un piso de la avenida de Portugal, que dejó herido grave al residente Alfredo R. B., un octogenario que vivía solo, dejó también como lección la gran muestra de solidaridad de los residentes de Laviada, que se volcaron en sacar con vida al anciano antes de la llegada de los bomberos. "Solo pensamos en ayudar", defienden. Los bomberos reconocen que su "rápida intervención" resultó clave.

Uno de los partícipes fue el camarero Jorge Alcalá. Él y el turista Bruno Marcos Rodríguez fueron quienes lograron sacar a rastras al vecino hasta el descansillo de la vivienda. Pero Alcalá destaca el trabajo colectivo del resto de involucrados. "Sin la colaboración de todos, la situación hubiese sido otra", asegura. "Fue un momento complicado, pero solo pensé en ayudar", asevera el empleado, que resultó ileso. También fue vital la asistencia de la farmacéutica Sahori Batista, que tildó de "fundamental" la cooperación de los presentes. Ella explica que subió unos extintores de su negocio para auxiliar en la medida de lo posible a apagar las llamas.

"Impresionó mucho, me costó dormir", relata, por su parte, el viandante José Antonio Suárez, que recalca lo "angustiosa" que fue la situación. Ayer aún recordaba el empeño que puso para tumbar la puerta de la vivienda a golpes. "Pegamos patadas todo lo fuerte que pudimos", asegura el gijonés, que defiende "el arrojo" de todo el grupo_ "La actuación de todos evitó que el señor muriese en el acto". "Fue dramático, pero podría haber sido mucho más fuerte", remarca por su lado Manuel Rodríguez, que trabaja en un restaurante próximo a la vivienda y fue testigo directo de los hechos. "La gente arriesgó el pellejo sin importar las consecuencias", agradece el hostelero, que aplaude la "solidaridad" de los vecinos y comerciantes del barrio por haber sabido actuar en un momento "intenso y de muchos nervios". "Las farmacéuticas fueron unas heroínas. Todos ayudaron", añade Esmeralda Domínguez, camarera del mismo local.

Raquel Martín, vecina del afectado, recuerda que pidió auxilio por la ventana cuando vio la gravedad de los hechos y que pronto recibió ayuda. Y cuenta que pasó la noche "asustada" por el incidente, pero ensalza la "valentía" de los implicados: "Le echaron valor y adrenalina". Gracias a todos ellos y a las fuerzas de seguridad y sanitarios, el vecino pudo llegar al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con vida, aunque en estado grave.

Los dos heridos leves, ya recuperados: «No somos héroes»

El salmantino Bruno Marcos Rodríguez estaba este viernes en Gijón de casualidad, de simple visita y aprovechando sus vacaciones en Ribadesella para pasar el día en la ciudad. Se dirigía hacia Poniente, con su hija de seis años y una amiga de ésta, para participar en el récord de escanciado. Pero no llegó, porque de la que pasaba por la avenida de Portugal vio que las llamas salían de un piso, que la gente decía que había una persona atrapada, y no lo pensó dos veces: dejó a las jóvenes en la acera y subió a socorrer al afectado. Fue el otro altruista que, junto al camarero Jorge Alcalá, entraron a lo que sabían que era una vivienda en llamas para salvar al anciano: «No fue una cosa de héroes; se hizo lo que se debía».

Rodríguez, un comercial de 45 años, resultó herido en el rescate tras cortarse una mano, no sabe muy bien cómo, e inhalar bastante humo. Estuvo en observación en Cabueñes hasta las cuatro de la mañana. Ingresó junto a un joven de 17 años que resultó también herido leve por respirar humo y que pudo volver a su casa, recuperado, también de madrugada. «Todos dicen que lo que hicimos fue impulsivo, pero no lo siento así. Le pedí a una vecina que me mojase la camiseta para taparme la cara y entré al piso reptando por el suelo. Sabía que era peligroso, pero creo que era lo que había que hacer», sostiene. Aguarda ahora noticias del anciano: «Recuerdo esperar por la ambulancia cogiéndole de la mano. Ojalá salga adelante».