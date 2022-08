El azul y el amarillo de la bandera de Ucrania se elevaron ayer al cielo de Gijón. Una marcha repleta de banderas ucranianas y carteles de protesta contra la guerra, con frases como "Russia is a terrorist" (Rusia es una terrorista), recorrió las calles de la ciudad desde el Paseo de Begoña a los Jardines del Náutico. Era la dolorosa celebración de la comunidad ucraniana de Asturias del día de la independencia de su país, el 24 de agosto de 1991.

Cientos de personas, mayoritariamente ucranianos, participaron en una manifestación con mucha presencia infantil y que fue recibiendo el apoyo en forma de aplauso de los viandantes por donde iba pasando.

"Nosotros estamos aquí porque queremos que se recuerde a Ucrania, porque nosotros seguimos peleando por la paz y por la independencia, y no solo de Ucrania, sino por todo Europa. Estamos aquí para recordar a todos los españoles y ucranianos que esta guerra existe y que tenemos que trabajar más para que esta guerra llegue a su fin", expresó Inna Tyshchenko de 19 años, exiliada a Gijón tras la invasión rusa de su país junto a sus hermanos y su madre.

Tyshchenko no es la única que tuvo que abandonar su país. Snizhana Stoliarenko, de 21 años, lleva en España cinco meses, y lo que más desea es volver a su hogar. "Me gusta estar aquí, pero quiero volver ya a mi casa", reconoció. "No quiero que la gente se olvide de que hay una guerra en Ucrania, donde hay niños muriendo cada día y hay que decirlo al mundo", añadió Stoliarenko.

La música ucraniana se mezcló con los mensajes reivindicativos: "Stop terrorismo", "Paz a Ucrania", "Asturias con Ucrania" y "Stop Putin", entre otros. Y el remate, frente al la playa San Lorenzo, fue un baile de los más pequeños de la representación ucraniana con lazos amarillos y azules y al son de los coros del público.